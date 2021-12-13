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Кабмин усиливает контроль за деятельностью госкорпораций и институтов развития

13.12.2021 11:22
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Правительство усиливает контроль за деятельностью государственных корпораций и институтов развития: с 2022 года отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности своей работы они должны будут не только ежегодно, но и ежеквартально. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Документ вносит изменения в утвержденные в декабре 2020 года методические рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности для компаний с госучастием. Помимо обязанности представлять ежеквартальные отчеты на межведомственном портале Росимущества документ вводит дополнительный KPI. К ранее установленным общекорпоративным показателям (отраслевым и финансово-экономическим, характеризующим прибыльность организации) добавляется функциональный KPI.

Функциональные KPI будут устанавливаться для каждого топ-менеджера индивидуально в зависимости от стоящих перед ним задач, включая реализацию отдельных значимых проектов, направленных на достижение национальных целей развития.

Документ предусматривает, что состав и значения функциональных показателей определяются советами директоров.

Решение об изменении подхода к мониторингу ключевых показателей эффективности и расчету вознаграждений топ-менеджеров принято в рамках реформы институтов развития, напоминают в правительстве. О ее старте Михаил Мишустин объявил 23 ноября 2020 года. «Новое распоряжение обеспечит более эффективный мониторинг работы госкорпораций и институтов развития, а также позволит регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных КПЭ-параметров», — говорится в релизе.

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