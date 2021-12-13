Суд вынес приговор вымогавшим 3 млн долларов у экс-главы «ТрансФин-М» за прекращение его дела

Суд приговорил к срокам от 2,5 года до пяти лет четверых мужчин, которые вымогали 3 млн долларов у экс-гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, обещая прекратить уголовное дело в его отношении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

«Согласно приговору суда, Александр Дунаев получил три года лишения свободы, Олег Доморощин — четыре года колонии, Юрий Москвин — 2,5 года колонии, Сергей Фокин — пять лет. Все они признаны виновными по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказали в суде.

Как было установлено, осужденные представились в беседе с Зотовым и его женой высокопоставленными сотрудниками администрации президента с обширными связями в МВД и иных правоохранительных органах. За 3 млн долларов они обещали Зотову содействие в прекращении его уголовного дела. Однако предприниматель не поверил словам злоумышленников и написал заявление в полицию, после чего все четверо были задержаны. Как установило следствие, никакого отношения к администрации президента они не имели: Дунаев — бывший хирург, Москвин — продюсер, Фокин — банкир, а Доморощин в прошлом служил в полиции.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил Зотова, фигурирующего в «лондонском списке» бизнес-омбудсмена Бориса Титова (список фигурантов уголовных дел по экономическим статьям, добровольно возвращающихся в Россию с расчетом на то, что они не будут заключены под стражу. — Прим. Банки.ру), к семи годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Защита обжаловала приговор.



Уголовное дело против Дмитрия Зотова возбудили по заявлению действующего генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Максима Анищенкова в августе 2019 года по части 4 статьи 159 УК РФ. После возвращения предпринимателя в Россию летом 2020 года его арестовали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, дело возбудили за незаконный перенаем на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Однако затем выявленные Генеральной прокуратурой России нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде. Вину он не признал.