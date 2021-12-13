СберБанк предложил корпоративным клиентам бесплатный сервис для работы с самозанятыми

СберБанк запустил новую услугу для корпоративных клиентов — «Реестровые зачисления на счета самозанятых в рамках зарплатного проекта». Благодаря ей компаниям, которые являются клиентами «Сбера», станет проще работать с самозанятыми гражданами, поясняется в релизе кредитной организации.

Помимо зарплатных и прочих выплат клиенты СберБанка теперь могут быстро и просто совершать массовые зачисления денежных средств и на счета самозанятых (физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), отмечается в сообщении. «Новая услуга подходит рекрутинговым агентствам в сферах торговли, маркетинга, клининга и логистики, агрегаторам курьерских услуг и такси, фитнес-центрам, салонам красоты и в целом всем клиентам сегментов малого и крупного бизнеса, сотрудничающим с самозанятыми», — указывают в банке.

Услуга позволяет:

проверить факт регистрации исполнителей в качестве самозанятых в сервисе «Свое дело» перед каждым платежом, чтобы удостовериться, что самозанятый зарегистрирован официально;

зачислить денежные средства на счета самозанятого;

автоматически сформировать чеки самозанятых на сумму произведенной выплаты;

загрузить ссылки на электронные чеки для подтверждения произведенных юридическим лицом выплат (для бухгалтерской/налоговой отчетности) в виде файла в интернет-банке «СберБизнес».

Услуга реестрового зачисления на счета самозанятых доступна для всех клиентов СберБанка — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на всей территории России и бесплатна.