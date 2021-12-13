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Минтруд: рост страховых пенсий неработающих пенсионеров за шесть лет превысил инфляцию на 9 п. п.

13.12.2021 13:51
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Темп роста страховых пенсий неработающих пенсионеров за шесть лет на 9 процентных пунктов превысил инфляцию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда.

Как подчеркивают в ведомстве, пенсионное законодательство содержит жесткое требование индексации пенсий по уровню не ниже фактической инфляции.

«В 2016 году в условиях высокой инфляции по итогам 2015 года (12,9%) был принят особый порядок индексации пенсий: с начала года они были повышены на 4%, и дополнительно по итогам 2016 года (в январе 2017 года) была осуществлена единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей всем категориям пенсионеров. На эти цели было направлено более 221 млрд рублей», — напоминают в Минтруде.

Там указывают, что в 2018 году был принят федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ, основной задачей которого является обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы вперед. «Это означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров. На период с 2019 по 2024 год предусмотрено ежегодное увеличение страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии выше инфляции», — обращают внимание в министерстве.

В январе 2019 года была проведена повышенная индексация страховых пенсий на 7,05%, в результате которой выплаты неработающим пенсионерам были увеличены сверх уровня инфляции за 2018 год (4,3%), указывают в ведомстве. «С 1 января 2020 года — на 6,6% (показатель инфляции за 2019 год — 3%). С 1 января 2021 года — на 6,3% (показатель инфляции за 2020 год — 4,9%)», — добавляют в Минтруде.

«Таким образом, начиная с 2019 года размеры страховых пенсий индексировались темпами, опережающими фактическую инфляцию. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составил 15 427 рублей, в 2020 году — 16 445 рублей, в 2021 году — 17 481 рубль. В среднем размер пенсии неработающих пенсионеров увеличивался на 1 тыс. рублей ежегодно в целях доведения указанного размера пенсии к 2024 году до 20 тыс. рублей», — сказано в релизе.

В сентябре 2021 года для нивелирования высокого роста цен в соответствии с указом президента РФ была произведена единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей, напоминают в министерстве. Там заключают, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года», — сообщает Минтруд.

«Таким образом, правительством Российской Федерации обеспечивается темп роста страховых пенсий неработающих пенсионеров выше уровня инфляции. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий — 55%. Кроме того, для поддержки доходов пенсионеров были осуществлены единовременные выплаты в январе 2017 года (5 тыс. рублей) и сентябре 2021 года (10 тыс. рублей), на которые было направлено более 650 млрд рублей. Работа в этом направлении будет продолжена», — говорится в релизе.

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