МФО «КарМани» решила провести IPO

Микрофинансовая организация (МФО) «КарМани» (бренд CarMoney), предлагающая россиянам займы под залог автомобилей, готовится к первичному размещению акций на бирже осенью 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке. Основатель CarMoney Антон Зиновьев подтвердил информацию, указав, что компания планирует провести IPO во второй половине следующего года.

«У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом полугодии, сформируем пул банков-организаторов и выйдем на IPO во второй половине 2022 года», — сказал Зиновьев.

По словам основателя МФО, CarMoney рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2—2,5 млрд рублей.

В России сейчас публичных МФО нет. По данным «Эксперт РА», на 1 октября 2021 года на рынке обращаются облигации микрофинансовых компаний на 14,4 млрд рублей. Это, в частности, бумаги МФК «Займер», «МигКредит», «Быстроденьги» группы Eqvanta, MoneyMan, Webbankir. CarMoney выпускает облигации с 2017 года, проходила оферту по первому выпуску в 2019 году. По данным Cbonds, сейчас в обращении находится четыре выпуска облигаций «КарМани» на 1,16 млрд рублей.

Мосбиржа включает долговые бумаги всех МФО в сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР). Аналитики «Эксперт РА» отмечали, что 61% всего объема облигаций в этом сегменте держат физические лица.

Зиновьев отметил, что CarMoney изначально строила инвестиционную стратегию, предполагая выход на IPO. По его словам, статус МФК отражает лишь организационно-правовую форму, а не бизнес-модель компании. «По сути своей CarMoney — это инновационный финтехсервис, который ближе к банковскому сегменту. Наш клиент — финансово грамотный, имеющий в собственности незакредитованное транспортное средство со средней стоимостью 700 тысяч рублей», — подчеркнул бизнесмен. Он считает, что доступ к капиталу позволит CarMoney увеличить долю рынка и предлагать клиентам займы по более низким ставкам.

«Конечно, все пытаются сделать из себя финтехкомпанию — повысить долю технологий в бизнесе и за счет этого получить более высокие оценки со стороны инвесторов», — добавил аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Он отметил в целом сдержанное отношение инвесторов к МФО. Во-первых, несмотря на высокие ставки, компании могут столкнуться с большими кредитными рисками в случае кризиса. Во-вторых, деятельность МФО находится под пристальным вниманием Центрального банка, существует риск ужесточения регулирования в этой сфере. «Но если бизнес-модель работает и все хорошо налажено с точки зрения рисков, а размещение акций идет для пополнения капитала, то почему нет», — заключил эксперт.