Песков прокомментировал решение снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Меры, направленные на борьбу с коронавирусом и защиту людей от него, по-прежнему необходимы, но они не должны вызывать серьезные неудобства и неприятности для людей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Людей слышат и анализируют де-факто ситуацию. И при продолжающейся настоятельной необходимости принятия мер по предотвращению распространения [коронавируса] и защиты людей от ковида все-таки это должно сочетаться с тем, чтобы не рождать существенных неудобств и неприятностей для людей», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на вопрос, является ли решение по законопроекту о QR-кодах на транспорте, который был снят с рассмотрения в парламенте, реакцией на отклики людей.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин придерживается позиции, что интересы людей являются приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов, в том числе о QR-кодах на транспорте. «Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции: интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», — сказал он.

Лента новостей В Минтрансе объяснили решение доработать законопроект о QR-кодах Минтранс принял совместное решение с Государственной думой продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов на транспорте, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там объяснили, что учитывают позицию президента и консультации министра с председателем правительства. 13.12.2021 11:40

«С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом погружалась в детали, и стало ясно, что, действительно, очень сложный законопроект и на нынешней стадии гарантировать [отсутствие] негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его [законопроект] с рассмотрения», — продолжил представитель Кремля.

При этом, по его словам, «так или иначе работа будет продолжаться». «Здесь и «Единая Россия», и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе, но пока партия в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию», — сказал пресс-секретарь.

«Документ очень сложный технологически, логистически, и он требует очень скрупулезной, экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля. В ответ на уточняющий вопрос, примет ли участие президент в доработке документа, Песков заметил, что «сначала нужно дождаться итогов работы экспертов, имеются в виду профильные комитеты [Госдумы], фракция «Единая России» и правительство».

По словам Пескова, российские власти и специалисты продолжат политику убеждения граждан в необходимости вакцинации от коронавируса, чтобы темпы прививочной кампании не снижались. «Мы продолжим убеждать людей вакцинироваться, все профессионалы продолжат убеждать людей, продолжат работу по популяризации вакцин, по разъяснению безальтернативности вакцинирования, ревакцинирования», — сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что ситуация вокруг введения QR-кодов может повлиять на темпы вакцинации.