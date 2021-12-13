Все новости

Песков прокомментировал решение снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

13.12.2021 14:30
1 769
3 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Меры, направленные на борьбу с коронавирусом и защиту людей от него, по-прежнему необходимы, но они не должны вызывать серьезные неудобства и неприятности для людей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Людей слышат и анализируют де-факто ситуацию. И при продолжающейся настоятельной необходимости принятия мер по предотвращению распространения [коронавируса] и защиты людей от ковида все-таки это должно сочетаться с тем, чтобы не рождать существенных неудобств и неприятностей для людей», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на вопрос, является ли решение по законопроекту о QR-кодах на транспорте, который был снят с рассмотрения в парламенте, реакцией на отклики людей.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин придерживается позиции, что интересы людей являются приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов, в том числе о QR-кодах на транспорте. «Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции: интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», — сказал он.

Минтранс принял совместное решение с Государственной думой продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов на транспорте, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там объяснили, что учитывают позицию президента и консультации министра с председателем правительства.

 13.12.2021 11:40

«С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом погружалась в детали, и стало ясно, что, действительно, очень сложный законопроект и на нынешней стадии гарантировать [отсутствие] негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его [законопроект] с рассмотрения», — продолжил представитель Кремля.

При этом, по его словам, «так или иначе работа будет продолжаться». «Здесь и «Единая Россия», и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе, но пока партия в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию», — сказал пресс-секретарь.

«Документ очень сложный технологически, логистически, и он требует очень скрупулезной, экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля. В ответ на уточняющий вопрос, примет ли участие президент в доработке документа, Песков заметил, что «сначала нужно дождаться итогов работы экспертов, имеются в виду профильные комитеты [Госдумы], фракция «Единая России» и правительство».

По словам Пескова, российские власти и специалисты продолжат политику убеждения граждан в необходимости вакцинации от коронавируса, чтобы темпы прививочной кампании не снижались. «Мы продолжим убеждать людей вакцинироваться, все профессионалы продолжат убеждать людей, продолжат работу по популяризации вакцин, по разъяснению безальтернативности вакцинирования, ревакцинирования», — сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что ситуация вокруг введения QR-кодов может повлиять на темпы вакцинации.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии
Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам