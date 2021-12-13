Газпромбанк повысил ставки по ипотеке

Газпромбанк увеличил ставки по собственным ипотечным программам. Размер повышения составил до 1,1 процентного пункта.
Теперь клиенты «с улицы» могут получить кредит в банке по следующим ставкам:
- 8,9—11,4% годовых при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке;
- 8,9—10,9% годовых при приобретении таунхауса или дома с земельным участком на вторичном рынке;
- 10—12% годовых при покупке строящихся апартаментов;
- 10—11,5% годовых при приобретении готовых апартаментов;
- 12,3% годовых при приобретении гаража или машино-места;
- 9,9% годовых при рефинансировании кредита под залог квартиры, дома или таунхауса и 10,5% годовых — под залог апартаментов.
Зарплатным клиентам ГПБ и заемщикам, приобретающим недвижимость у партнеров банка, предоставляется дисконт к ставке в размере 0,3 п. п.
Сумма кредита может достигать 60 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 45 млн рублей в иных регионах. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика в зависимости от программы равен 10% от стоимости жилья.
При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п. При первоначальном взносе от 30% допускается кредитование без подтверждения дохода.
Обновленная процентная ставка по кредиту на покупку квартир по программе реновации составляет 10,6% годовых.