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Газпромбанк повысил ставки по ипотеке

13.12.2021 14:58
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Инна Солдатенкова ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Газпромбанк увеличил ставки по собственным ипотечным программам. Размер повышения составил до 1,1 процентного пункта.

Теперь клиенты «с улицы» могут получить кредит в банке по следующим ставкам:

Зарплатным клиентам ГПБ и заемщикам, приобретающим недвижимость у партнеров банка, предоставляется дисконт к ставке в размере 0,3 п. п.

Сумма кредита может достигать 60 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 45 млн рублей в иных регионах. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика в зависимости от программы равен 10% от стоимости жилья.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п. При первоначальном взносе от 30% допускается кредитование без подтверждения дохода.

Обновленная процентная ставка по кредиту на покупку квартир по программе реновации составляет 10,6% годовых.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "Газпромбанка" Юлия Белоногова

Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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