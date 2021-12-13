Газпромбанк повысил ставки по ипотеке

Газпромбанк увеличил ставки по собственным ипотечным программам. Размер повышения составил до 1,1 процентного пункта.

Теперь клиенты «с улицы» могут получить кредит в банке по следующим ставкам:

Зарплатным клиентам ГПБ и заемщикам, приобретающим недвижимость у партнеров банка, предоставляется дисконт к ставке в размере 0,3 п. п.

Сумма кредита может достигать 60 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 45 млн рублей в иных регионах. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика в зависимости от программы равен 10% от стоимости жилья.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п. При первоначальном взносе от 30% допускается кредитование без подтверждения дохода.



Обновленная процентная ставка по кредиту на покупку квартир по программе реновации составляет 10,6% годовых.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}



