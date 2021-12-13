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Официальный курс доллара снизился на 20 копеек, евро — на 25

13.12.2021 15:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 14 декабря.

Курс доллара понизился на 19,52 копейки, составив 73,4107 рубля (73,6059 рубля на 13 декабря). Курс евро опустился на 24,98 копейки до 82,866 рубля (с 83,1158 рубля на 13 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 14:26 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,38 рубля (плюс 1 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:26 мск стоил 82,72 рубля (минус 3 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,25 до 73,52 рубля за доллар и от 82,64 до 82,97 рубля за евро.

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