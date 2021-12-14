Банк «Зенит» предлагает вклад «Выбор Банки.ру» с повышенной ставкой

Банк «Зенит» предлагает посетителям Банки.ру вклад «Выбор Банки.ру» с повышенной ставкой.

При оформлении вклада на Банки.ру его доходность составит 8,5% годовых. «На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений среди вкладов с аналогичными условиями», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Оксана Даниленко.

Чтобы оформить вклад на Банки.ру под 8,5%, нужно получить промокод.

Депозит открывается на 375 дней. Минимальная сумма первоначального взноса — 50 тыс. рублей.

Депозит является сберегательным, это значит, что дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены, а проценты выплачиваются в конце срока. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.



Воспользоваться спецпредложением могут клиенты, у которых на момент оформления вклада нет срочных депозитов в банке. Вклад на выгодных условиях доступен до конца декабря 2021 года.