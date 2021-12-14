​Открыть вклад и оформить ипотеку теперь можно в приложении Банки.ру

В мобильном приложении Банки.ру добавлены новые возможности для пользователей: теперь с его помощью можно открыть вклад и оформить ипотеку.



Команда Банки.ру продолжает активно развивать мобильное направление, добавляя в приложение новые возможности. Последняя версия приложения теперь включает в себя:

Полный каталог по ипотечным предложениям от банков с возможностью сравнения по ставкам, сроку, а также максимальной сумме ипотеки. «Мастер подбора ипотеки» помогает выбрать лучшее предложение исходя из потребностей клиента, будь то ипотека или рефинансирование существующего кредита.

Сервис подбора вкладов и накопительных счетов. Сейчас он включает более 100 предложений разных банков, а также уникальные спецпредложения — улучшенные условия, доступные только по промокоду, полученному на Банки.ру.

«Летом этого года мы запустили мобильное приложение, чтобы наши клиенты в любой момент смогли найти нужную и актуальную информацию о финансах и в один клик оформить финансовые продукты через заявку напрямую в банк, МФО, страховую или инвестиционную компанию. Мы стараемся каждый день делать наше мобильное приложение лучше, и тот факт, что уже более 1 миллиона пользователей установили приложение и оценили его удобство, является для нас самым высоким признанием», — отметила руководитель направления мобильных продуктов Банки.ру Мария Шамба.