​«Ренессанс Кредит» повысил ставки по двум вкладам

«Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях «Ренессанс Специальный» и «Ренессанс Доходный», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Разместить денежные средства в один из этих вкладов теперь можно поставке 8,5% годовых на 181 день и 9% на 367 дней при открытии через интернет-банк или мобильное приложение. Если оформлять депозит в отделении банка, то ставка будет ниже на 0,1 процентного пункта и составит 8,4% при размещении на 181 день и 8,9% — на 367 день.

Капитализация, пополнение или частичное снятие средств со вкладов «Ренессанс Специальный» и «Ренессанс Доходный» не предусмотрено. Досрочное расторжение по обоим вкладам производится по ставке до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада. Проценты выплачиваются один раз в конце срока вклада на текущий счет, карту или депозитный счет по выбору клиента.