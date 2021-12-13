Все новости

​«Ренессанс Кредит» повысил ставки по двум вкладам
13.12.2021 21:59
5 183
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ренессанс Кредит

«Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях «Ренессанс Специальный» и «Ренессанс Доходный», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Разместить денежные средства в один из этих вкладов теперь можно поставке 8,5% годовых на 181 день и 9% на 367 дней при открытии через интернет-банк или мобильное приложение. Если оформлять депозит в отделении банка, то ставка будет ниже на 0,1 процентного пункта и составит 8,4% при размещении на 181 день и 8,9% — на 367 день.

Капитализация, пополнение или частичное снятие средств со вкладов «Ренессанс Специальный» и «Ренессанс Доходный» не предусмотрено. Досрочное расторжение по обоим вкладам производится по ставке до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада. Проценты выплачиваются один раз в конце срока вклада на текущий счет, карту или депозитный счет по выбору клиента.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Горячая линия

Логотип "КБ «Ренессанс Кредит»" Николай Юртаев

Николай Юртаев

эксперт по клиентскому сервису службы поддержки клиентов ба...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»
Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в рублях
«Тинькофф» предложил новый сервис «Совместный счет»
Планы ЦБ по развитию финрынка предполагают распространение страховой защиты на средства большинства юрлиц