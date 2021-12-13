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​Директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» признан «Джентльменом индустрии» на премии Spear's Russia

13.12.2021 19:35
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Директор департамента по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Андрей Бабиян стал победителем в номинации «Джентльмен индустрии» на 13-й ежегодной премии Spear's Russia Wealth Management Awards.

Мероприятие прошло 6 декабря 2021 года в Москве. Премия отмечает лучших представителей индустрии private banking и wealth management, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также юридические фирмы. Личная премия в этой номинации присуждается наиболее успешным менеджерам рынка частного банковского обслуживания и управления крупным капиталом.

Андрей Бабиян работает в компании «Альфа-Капитал» с 2007 года, руководит департаментом по работе с состоятельными клиентами, возглавляет программу финансовых услуг и привилегий Alfa Capital Wealth. В компании обслуживается более 8 тыс. состоятельных инвесторов со средним счетом около 80 млн рублей. «Альфа-Капитал» активно развивает актуальные предложения для состоятельных клиентов. В ноябре 2021 года УК «Альфа-Капитал» была признана управляющей компанией года в категории «Инвестиции состоятельных клиентов» на ежегодной премии Investment Leaders Award. На протяжении уже шести лет компания является бессменным лидером рынка индивидуального доверительного управления активами среди российских УК.

«Работа с состоятельными инвесторами — одно из ключевых направлений бизнеса компании, которое развивается динамично, следуя за запросами клиентов и последними тенденциями рынка. Число долларовых миллионеров в мире и в России в частности неуклонно растет, что выделяет роль управляющих компаний как опытного партнера для приумножения капитала. Большинство наших состоятельных инвесторов работают с компанией более пяти-семи лет, и для нас это важный показатель успешных взаимоотношений. Благодарю жюри за высокую оценку и наших клиентов — за доверие!» прокомментировал директор департамента по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Андрей Бабиян.

Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал Spear's Russia. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской Spear's Wealth Management Awards в Лондоне.

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