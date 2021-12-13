Банк «Уралсиб» предлагает новый накопительный счет в рамках пакета «Premium Light» с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток денежных средств на счете. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия счета. Величина минимального остатка неограниченна», — говорится в релизе.

Процентные ставки зависят от остатка денежных средств на счете:

до 9 999,99 рублей включительно — 0% годовых;

от 10 тыс. рублей до 999 999,99 рублей включительно — 4,5% годовых;

от 1 млн рублей — 5% годовых.

Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия счета путем капитализации — причисления к остатку на счете.



Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка либо в интернет-банке «Уралсиб Онлайн».