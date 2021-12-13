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​Банк «Уралсиб» предлагает новый накопительный счет в рамках пакета «Premium Light»

13.12.2021 21:21
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Уралсиб

Банк «Уралсиб» предлагает новый накопительный счет в рамках пакета «Premium Light» с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток денежных средств на счете. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия счета. Величина минимального остатка неограниченна», — говорится в релизе.

Процентные ставки зависят от остатка денежных средств на счете:

  • до 9 999,99 рублей включительно — 0% годовых;
  • от 10 тыс. рублей до 999 999,99 рублей включительно — 4,5% годовых;
  • от 1 млн рублей — 5% годовых.

Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия счета путем капитализации — причисления к остатку на счете.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка либо в интернет-банке «Уралсиб Онлайн».

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "Банка Уралсиб" Юлия Школьник

Юлия Школьник

Главный специалист Дирекции поддержки банковского бизнеса
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