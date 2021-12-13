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Решетников: рост ВВП России по итогам 2021 года может превысить 4,2%

13.12.2021 17:49
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ТАСС

Рост ВВП России по итогам 2021 года может оказаться выше действующего прогнозного показателя Минэкономразвития в 4,2%, сообщил глава МЭР Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«В целом говорим о том, что за десять месяцев у нас был рост 4,6%. По нашим оценкам, это позволяет даже чуть лучше наших оценок сейчас ожидать, чем те, что мы делали в августе — сентябре по итогам года», — сказал Решетников.

18 октября Решетников сообщал, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 4,2%, в 2022 году — на 3%. В дальнейшем динамика будет зависеть от эффективности инвестиционной политики.

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