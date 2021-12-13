Силуанов: заявления стран о распечатывании резервов нефти не несут рисков для бюджета РФ

Минфин РФ не видит рисков для российского бюджета из-за заявлений ряда стран о распечатывании своих нефтяных резервов, заявил в интервью ТАСС глава министерства Антон Силуанов. Он отметил, что основным инструментом регулирования спроса, предложения и цен на рынке нефти остаются договоренности ОПЕК+.

Белый дом 23 ноября сообщил о решении президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как отмечали в Вашингтоне, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии. Американские власти заявили, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.

«Если говорить о текущей ситуации, то мы здесь не видим каких-либо рисков, поскольку мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы, в том числе на нефть. И некоторые страны распечатывают свои резервы. Тем не менее страны — члены ОПЕК договорились об ограничении увеличения добычи — и это основной инструмент регулирования спроса и предложения, и соответственно, и цен на нефтяном рынке», — сказал Силуанов.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе у России есть еще минимум десять лет на создание необходимых запасов бюджета для подготовки к возможному снижению доходов от экспорта углеводородов из-за «зеленой» повестки.

«Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы нашим компаниям подготовиться к диверсификации своих направлений деятельности — с одной стороны, а у бюджета есть все необходимые возможности создать необходимые запасы, чтобы подготовиться к возможному снижению цен и доходов от экспорта наших углеводородов», — сказал Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что Россия увеличивает Фонд национального благосостояния, а также повышает планку инвестирования средств ФНБ с 7% до 10% ВВП.

«Мы соблюдаем бюджетное правило, где бюджет балансируется с дефицитом 0,5% на первичном уровне при цене на нефть в следующем году чуть больше 44 долларов за баррель. Это нас страхует от различного рода изменений ценовой конъюнктуры на энергетическом рынке», — пояснил он.

«Поэтому на краткосрочной перспективе я каких-то рисков не вижу. На более долгосрочной перспективе нам всем нужно учитывать те тренды, которые сегодня есть в мире. И у нас есть вполне достаточно времени для подготовки к такого рода изменениям», — добавил Силуанов.

По словам министра, пока «зеленая» энергетика не может заменить традиционную.



«Что касается более долгосрочного тренда, то с учетом «зеленой» повестки, снижения спроса на углеводороды и углеродной тематики мы видим, что в ближайшие годы возможно в некоторых отраслях снижение спроса на нефть, уголь и так далее. Это не означает, что цены будут серьезно меняться. Речь должна идти о том, что если мы заменяем одни источники энергии на другие, то с учетом отказа от углеводородных источников энергии на «зеленые» мы должны делать синхронно. Пока мы не видим такой синхронности, пока «зеленая» энергетика еще не может заменить энергетику, которая сложилась в последние годы», — сказал Силуанов.