Банк России и ПФР объединят усилия для защиты от мошенников предпенсионеров и пенсионеров

Пенсионный фонд России и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере финансового просвещения. В первую очередь, сообщает регулятор, планируется объединить усилия по защите от мошенников людей предпенсионного и пенсионного возраста, развитию у них навыков использования цифровых технологий.

«Совместные проекты также будут нацелены на повышение информированности граждан о том, как формируются пенсионные права, как узнать сумму своих пенсионных накоплений, как предотвратить списание социальных выплат в счет долга и вернуть необоснованно списанные деньги», — отмечает ЦБ.

Как поясняется, Банк России и ПФР будут опираться на развитую сеть своих территориальных подразделений и на возможность координации в рамках региональных программ повышения финансовой грамотности (они утверждены во всех регионах страны). План совместных действий будет разработан с учетом анализа обращений, поступающих в Банк России.



«Регулятор уделяет приоритетное внимание безопасному использованию старшим поколением финансовых услуг. На это нацелены курсы «Прививаем финансовую культуру» (с 2017 года) и онлайн-занятия PensionFG.ru (с 2020 года), специальные брошюры и видеоролики, которые распространяются в МФЦ, почтовых отделениях, магазинах и транспорте. Свою масштабную программу просвещения о вопросах пенсионного и социального обеспечения реализует Пенсионный фонд России», — уточняется в сообщении.

Синергия по этим направлениям позволит обеим сторонам донести необходимые знания до как можно большего числа людей, заинтересованных в умении защищать свои права и принимать взвешенные финансовые решения, рассчитывают в Центробанке.