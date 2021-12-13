​ОПЕК назвала влияние штамма «омикрон» на рынок нефти недолговечным и умеренным

Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» не будет иметь значительного влияния на темпы потребления нефти, говорится в декабрьском отчете ОПЕК.



«Влияние нового варианта «омикрон», как ожидается, будет умеренным и недолговечным, так как мир уже лучше приспособлен к борьбе с COVID-19. Это в дополнение к устойчивым экономическим перспективам как в развитых, так и в развивающихся странах», — следует из отчета. Также эксперты ОПЕК обращают внимание на высокие темпы вакцинации от коронавируса в мире.

В начале декабря влияние нового штамма на нефтяной спрос пытался оценить технический комитет ОПЕК+, однако эксперты панели пришли к выводу о том, что для полной оценки опасности «омикрона» потребуется не менее двух недель. Кроме того, организация оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2021 и в 2022 годах на уровне 5,7 млн баррелей в сутки и 4,2 млн б/с соответственно на фоне умеренного восстановления мировой экономики.

«Восстановление темпов спроса, ожидавшееся ранее в четвертом квартале, сдвигается на первую четверть 2022 года. За ним последует более стабильное восстановление в течение всего 2022 года», — отмечается в отчете.

При этом поставки нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году увеличатся на 3 млн б/с, следует из документа.

Осталась неизменной и оценка на 2021 год — увеличение составит 0,7 млн б/с, до 63,7 млн б/с. В этом году основной рост добычи ожидается в Канаде, России, Китае, США, Норвегии и Гайане. При этом добыча снизится в Великобритании, Колумбии, Индонезии и Бразилии.

Как ожидается, в 2022 году предложение нефти от стран «не ОПЕК» вырастет на 3 млн б/с, до 66,7 млн б/с. Главными драйверами роста будут США и Россия, а также Бразилия, Канада и Казахстан. Кроме того, страны ОПЕК в ноябре 2021 года нарастили добычу нефти на 285 тыс. б/с — до 27,717 млн б/с, следует из отчета. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в ноябре выполнены на 122% от плана против 121% месяцем ранее.

Так, согласно отчету, в ноябре добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) составила 9,87 млн б/с (рост на 101 тыс. б/с к октябрю). На 91 тыс. б/с, до 4,24 млн б/с, добычу нефти увеличил Ирак; на 85 тыс. б/с, до 1,42 млн б/с, — Нигерия; на 29 тыс. б/с, до 2,53 млн б/с, — Кувейт. Снижалась добыча нефти у Анголы — на 38 тыс. б/с, до 1,08 млн б/с; на 15 тыс. б/с, до 1,14 млн б/ с, — у Ливии; на 14 тыс. б/с, до 261 тыс. б/с, — у Конго. Снижалась добыча также у Ирана.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют десять из 13 членов Организации стран — экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В ноябре добыча участников сделки составила 23,478 млн б/с против положенной по условиям 24,047 млн б/с. Всего в ноябре «десятка» из ОПЕК смогла убрать с рынка 3,205 млн б/с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 2,636 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 122% от плана.

Страны ОПЕК по действующим договоренностям наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц по январь 2022 года включительно.