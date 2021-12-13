​Обзор фондового и валютного рынков от Банки.ру: рынок РФ вновь оказался под давлением

В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. И если утром инвесторы проигнорировали хороший внешний фон, то ближе к вечеру ситуация на внешних площадках ухудшилась, что способствовало усилению продаж в российских бумагах.

Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог закрепиться выше 76 долларов за баррель, отступив ниже 75 долларов. Также продажам в наших акциях поспособствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру большинство основных индексов потеряло до 0,7%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,7% и 0,4% соответственно.

На таком фоне к 18:10 мск индекс Мосбиржи упал на 3,3%, отступив в район 3 636 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги VK и «Северстали», потери которых превысили 6%. Лучше рынка торговались Ozon и «префы» «Транснефти», снизившиеся на 0,3% и 0,5% соответственно. Отметим, что после позитивного старта торгов и попытки выхода индекса Мосбиржи в район 3 800 пунктов в российских акциях активизировались продажи, что привело к уходу рынка на отрицательную территорию уже в первый час основной сессии. В дальнейшем на наши акции оказывало давление ухудшение внешнего фона, что привело к существенной просадке рынка и отступлению индекса Мосбиржи ниже двойной поддержки в виде долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года, и уровня 3 690 пунктов. Данный факт выступает «медвежьим» сигналом для российского рынка и говорит в пользу его дальнейшего снижения в среднесрочной перспективе.

На валютной секции Московской биржи рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 0,3%, поднявшись в район 73,6 и 83 рублей соответственно.

Отметим, что утром рублю не удалось воспользоваться внешним фоном и существенно укрепиться. В ходе сессии доллар постепенно отыграл утренние потери и ближе к закрытию основной сессии перешел к росту на фоне негативной динамики в ценах на нефть и давления на валюты развивающихся стран. Отметим, что ближайшими сопротивлениями для американской валюты выступают отметка 73,6 рубля, а также краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от ноябрьских максимумов. В случае их пробоя доллару будет открыта дорога к отметке 75 рублей.