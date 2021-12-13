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Минтруд планирует в 2022 году субсидировать наем 117 тыс. россиян

13.12.2021 19:48
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ТАСС

Более 117 тыс. россиян из уязвимых категорий на рынке труда могут быть трудоустроены в 2022 году благодаря программе субсидирования найма. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

«Минтруд представил для общественного обсуждения новую программу субсидирования найма. Программа рассчитана на трудоустройство более 117 тысяч молодых людей из уязвимых категорий на рынке труда», — рассказали в министерстве со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

В пресс-службе отметили, что на субсидию от государства теперь могут рассчитывать не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и социально ориентированные некоммерческие организации.

«Главное условие для получения субсидии — трудоустройство молодых людей до 30 лет, кому сложно найти работу без помощи государства. Это молодые люди без профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми, граждане с инвалидностью до 30 лет, дети-сироты, те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

Программа субсидирования найма, запущенная в 2021 году, предполагает субсидии для работодателей в размере трех МРОТ. Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, второй МРОТ — через три месяца, третий МРОТ — еще через три.

Также проектом постановления предусмотрены выплаты по обязательствам перед теми работодателями, кто трудоустраивал соискателей по программе субсидирования найма в 2021 году.

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