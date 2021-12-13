​«Госуслуги» смогут выдавать ковид-сертификаты без обращения к врачам

Портал госуслуг в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов привитым иностранными вакцинами, а также тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



По ее словам, в настоящий момент завершается работа по гражданам, которые имели положительный ПЦР-тест, но не обращались в медицинские организации, а также тем, кто не знал, что переболел COVID-19.

В декабре работы будут завершены, и портал госуслуг будет технически готов к выдаче сертификатов таким категориям граждан, заявила вице-премьер. Это касается и тех, кто привит иностранными вакцинами, добавила она.

Ранее Голикова сообщила, что россияне с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат переболевшего на полгода, с антителами и положительным ПЦР-тестом — на год.