Россиян планируют избавить от страхового рабства

Россияне смогут не только самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита, но и менять ее уже после оформления займа без ухудшения условий по нему, пишут «Известия». Такие изменения в проект постановления правительства внесла ФАС. Также банки должны будут предоставлять заемщикам информацию о том, какие страховые компании подходят для заключения договора кредитования и какой рейтинг организации считается минимально допустимым. Клиентов начнут информировать об изменении процентной ставки по займу и ухудшении других условий, если страховая компания не будет соответствовать требованиям кредитной организации. Требованием для одобрения банком выбранной потребителем компании станет наличие у нее определенного рейтинга в одном из четырех российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА. При рефинансировании ссуды клиентам не придется покупать новый полис, если рейтинг страховой окажется достаточно высоким: проверить его уровень можно будет на сайте организации. Также банки не смогут устанавливать более низкую ставку или любые другие преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании, если те же условия не распространяются на другие организации, соответствующие требованиям по рейтингу.

Это исключит навязывание банками конкретных страховых компаний для покупки полиса и предоставление неточной информации о возможности заключить договор с другими, сообщили в ФАС. Правила скоро будут направлены на межведомственное согласование. В постановлении будет определен минимально допустимый кредитный рейтинг, и банки получат право понизить порог, но не повысить его. Страховщик с нужным рейтингом или выше него подойдет для заключения договора. Новые правила распространятся также на договоры коллективного страхования, которые для группы людей могут покрывать, например, риски утраты трудоспособности, потери источника дохода, мошенничества и т. д. Отдельные условия по допуску банки смогут составлять только для страховщиков, не имеющих нужного рейтинга, отметили в антимонопольной службе.

В страховых компаниях поддержали новые правила. Новые правила повысят конкуренцию и прозрачность оказания страховых услуг, уверен управляющий директор «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов. По его мнению, уровень рейтинга «А-» будет подходящим, потому что такие страховщики обладают достаточным капиталом для обеспечения выплат заемщикам. Но рейтинг не сможет показать объем покрытия, уровень предоставляемой услуги и качество урегулирования страхового события, банкам придется менять систему и самостоятельно оценивать сотни полисов, из-за этого повысятся издержки, и есть риск подорожания страховок, считает руководитель управления андеррайтинга и методологии «АльфаСтрахование — Жизнь» Вадим Цурупа.