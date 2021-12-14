Курсы доллара и евро меняются еле заметно, индекс Мосбиржи падает на утренних торгах

Курсы доллара и евро показывают едва заметную разнонаправленную динамику на утренних валютных торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,53 рубля, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:16 стоил около 82,92 рубля (минус 1 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,49—73,6 рубля за доллар и 82,88—82,96 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:35 теряет 2,54% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 526,4 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.