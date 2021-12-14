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«ВЭБ.РФ» может войти в капитал РЖД в 2022—2023 годах

14.12.2021 08:56
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Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС
Темы
ВЭБ

Проект финансового плана РЖД на 2022—2024 годы предусматривает вхождение «ВЭБ.РФ» в капитал в 2022—2023 годах. Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов, передает ТАСС.

«В проекте финансового плана РЖД на 2022—2024 годы, который был рассмотрен на правительстве, участие ВЭБа в капитале РЖД предусмотрено. Речь идет о 2022—2023 годах. Параметры вхождения ВЭБа в капитал РЖД, анонсированные ранее, не изменились», — сказал он.

В конце 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что «ВЭБ.РФ» войдет в капитал РЖД, выкупив акции в рамках допэмиссии холдинга на 82 млрд рублей. Для этого институту развития потребуется докапитализация.

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