«ВЭБ.РФ» может войти в капитал РЖД в 2022—2023 годах

Проект финансового плана РЖД на 2022—2024 годы предусматривает вхождение «ВЭБ.РФ» в капитал в 2022—2023 годах. Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов, передает ТАСС.

«В проекте финансового плана РЖД на 2022—2024 годы, который был рассмотрен на правительстве, участие ВЭБа в капитале РЖД предусмотрено. Речь идет о 2022—2023 годах. Параметры вхождения ВЭБа в капитал РЖД, анонсированные ранее, не изменились», — сказал он.



В конце 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что «ВЭБ.РФ» войдет в капитал РЖД, выкупив акции в рамках допэмиссии холдинга на 82 млрд рублей. Для этого институту развития потребуется докапитализация.