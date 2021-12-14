Все новости

Эксперты: проект стратегии развития финрынка до 2030 года не поддерживает национальные цели

14.12.2021 09:15
1 342
3 Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Вчера на площадке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) эксперты и чиновники обсудили связь «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», которую готовят ЦБ и Минфин, с планами социально-экономического развития РФ, пишет «Коммерсант». Эксперты такой связи не обнаружили, отметив, что в нынешней версии стратегии в принципе трудно обнаружить систему приоритетов, иерархию целей и эффекты от их достижения.

Как отметили в своих презентациях руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев и ведущий научный сотрудник РАНХиГС Юрий Данилов, в стратегии не обнаруживается системы и не выделены решаемые ей проблемы.

Так, Солнцев замечает, что набор проблем, на который указывает проект документа, кажется случайным — отсутствуют оценка их значимости и описание взаимосвязей между ними. Юрий Данилов подчеркнул, что цели развития финрынка в стратегии «придуманы на коленке», а набор стимулов крайне узок и сосредоточен в основном на налогах, тогда как защита законных прав инвесторов (снижение нерыночных рисков) в стратегии вообще отсутствует.

Экономисты указывают на необходимость описания в документе подходов к решению комплексной проблемы воспроизводства финансового сектора и выполнения им своих основных макроэкономических функций. Так, чтобы обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых, инвестиции должны расти в 1,6 раза быстрее экономики. При этом динамика прибыли предприятий — основного источника финансирования капвложений — скорее всего, будет отставать и от динамики ВВП, и от динамики инвестиций.

Многолетняя тенденция сближения уровня валовых сбережений и инвестиций и вероятное завершение периода «избытка» сбережений в финансовой системе требуют создания эффективных механизмов трансформации сбережений в инвестиции. Также нужно переориентировать компании с заемного финансирования капвложений на вложения собственных средств — сейчас ситуация усугубляется ежегодным оттоком капитала 5—6% ВВП. Перегрев же рынка потребкредитования угрожает финансовой стабильности, а регуляторное давление на него может уменьшить доходы банков. С учетом одновременного сокращения частных инвестиций в банковскую систему это приведет к сжатию доли частных банков в ней — и их вынужденному замещению госбанками.

В ЦМАКП предлагают записать в стратегии обобщенные количественные требования к развитию внутренних финансовых рынков исходя из национальных целей: это увеличение глубины финансового сектора и стимулирование структурных сдвигов (от долговых к долевым инструментам, от необращаемых к обращаемым, от банковских к небанковским финансовым институтам и от коротких инструментов к длинным). Кроме того, предлагается записать в стратегии специфические количественные требования к развитию внутренних финансовых рынков исходя из нужд нацпроектов.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии
Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам