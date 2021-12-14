Обзор фондового и валютного рынков от Банки.ру: на мировых рынках преобладают продажи

В понедельник на мировых рынках возобладали продажи на фоне роста опасений относительно нового штамма коронавируса и в преддверии заседания Федеральной резервной системы США.

Так, днем ранее появилась информация о первом смертельном случае, связанным с заражением «омикроном». Инвесторы опасаются, что из-за активного распространения этого штамма возникнет необходимость введения отдельными странами дополнительных карантинных ограничений, что приведет к негативным экономическим последствиям. Это сказывается на спросе инвесторов на рисковые активы. В частности, данный фактор оказывает давление на цены на нефть на опасениях снижения потребления из-за возможных ограничений.

Вторым фактором, способствующим продажам, выступает приближение заседания ФРС США. Американский регулятор может пойти на более активное сворачивание программы количественного смягчения, что приведет к снижению притока ликвидности на рынки. Также рынки будут ожидать от регулятора указаний на возможные дальнейшие действия в рамках денежно-кредитной политики, в частности ориентиров по возможному началу цикла повышения ставки. В преддверии данного события инвесторы могут взять паузу в принятии решений, отложив пересмотр портфелей до выхода решения ФРС. Это может привести к переходу мировых рынков в консолидацию и снижению волатильности.

Если же говорить о ситуации на мировых рынках на утро вторника, то ее можно охарактеризовать как негативную. Большинство азиатских индексов несут потери в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируют снижение понедельника, прибавляя порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть выше 74 долларов за баррель, отступая на 0,4%. Из макроэкономических событий сегодня инвесторы обратят внимание на индекс цен производителей в США, который будет опубликован в 16:30 мск.

По итогам торгов понедельника индекс Мосбиржи снизился на 3,8%, отступив в район 3 620 пунктов. Сегодня на российском рынке ожидаем преобладания продаж. Уже в рамках утреней сессии большинство ликвидных бумаг понесли существенные потери, однако смогли отыграть большую их часть. В рамках основной сессии, после снижения в начале торгов, индекс Мосбиржи также может перейти к коррекционному росту и отыграть часть потерь. Однако с учетом внешнего фона маловероятным выглядит восстановление индекса рынка выше 3 600 пунктов.



В понедельник доллар и евро выросли по отношению к рублю на 0,2%, закончив день в районе 73,5 и 82,9 рубля соответственно. Сегодня в рамках утренней сессии основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. При этом давление на рубль оказывает как ситуация на рынке энергоносителей, так и негативная динамика валют развивающихся стран. В первой половине торгов ожидаем попыток пары доллар/рубль удержать позиции у текущих значений. Однако ближе к вечеру продажи в рубле могут усилиться, что позволит американской валюте перейти к росту и попытаться пробить сопротивление на уровне 73,6 рубля.