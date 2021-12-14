Все новости

Обзор фондового и валютного рынков от Банки.ру: на мировых рынках преобладают продажи

14.12.2021 09:15
1 710
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

В понедельник на мировых рынках возобладали продажи на фоне роста опасений относительно нового штамма коронавируса и в преддверии заседания Федеральной резервной системы США.

Так, днем ранее появилась информация о первом смертельном случае, связанным с заражением «омикроном». Инвесторы опасаются, что из-за активного распространения этого штамма возникнет необходимость введения отдельными странами дополнительных карантинных ограничений, что приведет к негативным экономическим последствиям. Это сказывается на спросе инвесторов на рисковые активы. В частности, данный фактор оказывает давление на цены на нефть на опасениях снижения потребления из-за возможных ограничений.

Вторым фактором, способствующим продажам, выступает приближение заседания ФРС США. Американский регулятор может пойти на более активное сворачивание программы количественного смягчения, что приведет к снижению притока ликвидности на рынки. Также рынки будут ожидать от регулятора указаний на возможные дальнейшие действия в рамках денежно-кредитной политики, в частности ориентиров по возможному началу цикла повышения ставки. В преддверии данного события инвесторы могут взять паузу в принятии решений, отложив пересмотр портфелей до выхода решения ФРС. Это может привести к переходу мировых рынков в консолидацию и снижению волатильности.

Если же говорить о ситуации на мировых рынках на утро вторника, то ее можно охарактеризовать как негативную. Большинство азиатских индексов несут потери в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируют снижение понедельника, прибавляя порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть выше 74 долларов за баррель, отступая на 0,4%. Из макроэкономических событий сегодня инвесторы обратят внимание на индекс цен производителей в США, который будет опубликован в 16:30 мск.

По итогам торгов понедельника индекс Мосбиржи снизился на 3,8%, отступив в район 3 620 пунктов. Сегодня на российском рынке ожидаем преобладания продаж. Уже в рамках утреней сессии большинство ликвидных бумаг понесли существенные потери, однако смогли отыграть большую их часть. В рамках основной сессии, после снижения в начале торгов, индекс Мосбиржи также может перейти к коррекционному росту и отыграть часть потерь. Однако с учетом внешнего фона маловероятным выглядит восстановление индекса рынка выше 3 600 пунктов.

В понедельник доллар и евро выросли по отношению к рублю на 0,2%, закончив день в районе 73,5 и 82,9 рубля соответственно. Сегодня в рамках утренней сессии основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. При этом давление на рубль оказывает как ситуация на рынке энергоносителей, так и негативная динамика валют развивающихся стран. В первой половине торгов ожидаем попыток пары доллар/рубль удержать позиции у текущих значений. Однако ближе к вечеру продажи в рубле могут усилиться, что позволит американской валюте перейти к росту и попытаться пробить сопротивление на уровне 73,6 рубля.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+400.42%
Купить
+294.54%
Купить
+221.47%
Купить
+215.04%
Купить
+214.90%
Купить

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии
Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком