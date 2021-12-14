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14 декабря. О чем пишут газеты

14.12.2021 09:29
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

📰 В конце ноября появление нового штамма коронавируса обвалило рынки, пишут «Известия». Так, в конце ноября нефть пережила крупнейший однодневный обвал с апреля 2020 года, Brent рухнула сразу на 10 долларов — с 82 до 72 долларов за баррель. «Черная пятница» пришла и на фондовые площадки. В США Dow Jones потерял 2,53%, S&P — 2,27%, Nasdaq Composite — 2,23%. Индекс Мосбиржи упал на 3,5%. Закрытие границ, логистические сбои — все это чревато как минимум замедлением восстановления мировой экономики, отмечают эксперты. При этом особые опасения вызывает риск нового витка инфляции, подчеркнули эксперты.

📰 Продажи готовой еды за год выросли в среднем на 50% в натуральном выражении, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. Например, у «Вкусвилла» реализация такой продукции подскочила на 102%, у «Перекрестка» — на 48%, у «Азбуки вкуса» — на 18,5%. Продажи готовых блюд онлайн увеличились не столь значительно — по данным Cloud Payments, за 11 месяцев этого года рост составил 18%. Участники рынка и эксперты связывают такую тенденцию с развитием продаж через микромаркеты, относительно невысокими ценами и отказом россиян от посещений ресторанов в период пандемии.

📰 Федеральное казначейство планирует запуск нового цифрового механизма контроля за выдаваемыми в рамках экспортной господдержки средствами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы ведомства Романа Артюхина в Совете Федерации. Механизм задумывается как аналог налогового мониторинга — апробированную ФНС систему мягкого контроля в обмен на открытость корпоративных бухгалтерий правительство намерено приспособить и для обеспечения «бесшовной» раздачи бюджетных денег. Механизм, над которым ФК работает вместе с Российским экспортным центром, будет апробирован на экспортерах в 2022 году.

📰 В условиях сокращения количества акционерных обществ (АО), выступающих основными клиентами регистраторских компаний, участники рынка ищут новые возможности расширения бизнеса, пишет «Коммерсант», отмечая, что у крупнейших игроков доля дополнительных сервисов в доходах уже достигает 20%. По данным ФНС, на 1 декабря 2021 года в России было зарегистрировано 57,1 тыс. АО (минус 6% за год). Среди наиболее востребованных услуг они выделяют регистрацию новых выпусков ценных бумаг, создание инвестиционных платформ и цифровых сервисов.

📰 Российские лизинговые компании все больше полагаются на облигационные займы при финансировании своей деятельности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзорные рейтинги «Эксперт РА» и АКРА. Наибольший рост наблюдается у небольших и средних розничных игроков, которые на фоне низких процентных ставок, появления массового частного инвестора, а также порой более выгодного, чем банковское, кредитования выходили на рынок публичного долга. Эта тенденция после паузы, вызванной резким повышением ключевой ставки ЦБ, может возродиться, когда регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.

📰 Минэнерго обдумает дополнительные налоговые льготы для добычи метана из угольных пластов как одну из мер повышения безопасности, пишет «Коммерсант». Кроме того, власти могут обязать угольщиков проводить заблаговременную дегазацию пластов, в том числе еще на этапе выдачи лицензии. Такие идеи попали в протокол заседания рабочей группы Госсовета после аварии на шахте «Листвяжная». Сейчас промышленная добыча метана из угольных пластов минимальна в силу высокой себестоимости.

📰 Совет директоров ЦБ 17 декабря вновь повысит ключевую ставку — на этот раз на 1 процентный пункт, с 7,5% до 8,5%, пишет РБК, ссылаясь на консенсус-прогноз Bloomberg и ожидания аналитиков. Если их прогноз сбудется, то это повышение будет седьмым подряд с марта 2021-го. При этом часть аналитиков не исключает, что это повышение не будет последним, регулятор продолжит ужесточать политику в 2022 году. Повышение до 8,5% — максимума с 2017-го — предсказывают 20 из 26 опрошенных Bloomberg экспертов. Еще трое считают, что ставка, как и в октябре, вырастет на 0,75 п. п., до 8,25%, столько же прогнозируют подъем до 8%.

📰 Идея о том, что необходимо найти другую работу, посещает 26% российских работников в день получения зарплаты, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование онлайн-университета Skypro. Аналитики отметили, что это самая популярная причина для увольнения из компании, второй по популярности повод помечтать о новой работе — неадекватное поведение заказчиков или клиентов (15%). Кроме того, 13% сотрудников задумываются об увольнении, когда получают задание, которое им не нравится. Еще 12% готовы разорвать контракт после неприятного разговора с начальником. Однако реально к смене работы готовы лишь 10% россиян.

📰 По итогам 2021 года тарифы на перевозку различными видами транспорта в среднем выросли от 20% до 50%, но по отдельным направлениям повышение было более заметным, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные представителей логистических компаний. По мнению экспертов, галопирующий рост тарифов на перевозку грузов в следующем году сменится стабилизацией, однако уже выросшую стоимость доставки продавцы начнут закладывать в конечные цены для потребителей, отметили эксперты. В результате наиболее зависимые от стоимости доставки товары могут подорожать в среднем от 3% до 10%, подчеркнули аналитики.

📰 Запретить застройщикам перепродавать квартиры новым дольщикам по более высоким ценам предлагается внесенным в Госдуму законопроектом, пишет «Российская газета». Сейчас такая лазейка в законодательстве есть, считают авторы документа. Так, в планах внести поправки в закон о долевом строительстве. Для исключения давления со стороны застройщика на дольщика предлагается уточнить в законе норму о сроке счета эскроу, который будет открываться на срок не менее планового срока ввода дома в эксплуатацию, но не более чем на пять лет.

📰 Рубль в последние сессии выглядит на удивление устойчиво, несмотря на внешние и внутренние негативные сигналы, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Кроме того, активное повышение ключевой ставки, ожидающееся и на заседании Банка России в эту пятницу, оказывает дополнительную поддержку рублю, отметил эксперт. По мнению Бабина, если ФРС не испугает рынки, а геополитическая риторика перейдет в конструктивное русло, то в этом случае есть все шансы, что доллар закрепится ниже 73 рублей и даже проверит на прочность более низкие уровни.

📰 На модернизацию общественного электротранспорта в ближайшие пять лет направят около 400 млрд рублей, в том числе из ФНБ, пишут «Известия» со ссылкой на заявление заместителя председателя — члена правления «ВЭБ.РФ» Олега Говоруна. Заявки на участие в программе подали уже 13 городов, включая Владивосток, Иркутск, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Тверь, Нижний Новгород, Пермь, Курск, Саратов, Уфу, Южно-Сахалинск. Она включает в себя замену трамвайных путей, поставку вагонов, электробусов и строительство зарядных станций, ее реализация начнется в 2022 году. В Минфине уточнили, что из ФНБ на эти цели могут направить до 120 млрд рублей.

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