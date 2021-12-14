Все новости

В Московском регионе за девять месяцев выявлено 145 нелегальных финансовых организаций

14.12.2021 10:48
1 231
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Сотрудники Банка России за девять месяцев 2021 года выявили в Москве и Московской области 145 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Из указанных организаций 74 относятся к «черным» кредиторам, а 66 имеют признаки финансовой пирамиды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных финансовых пирамид выросло более чем в 2,5 раза. В Москве также выявили пять нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«Снятие карантинных ограничений повлияло на активность мошенников, — комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. — Несмотря на то что большинство компаний с признаками нелегальной деятельности переходят в Интернет, организации с физическими офисами присутствия все также стремятся привлечь клиентов, причем зачастую своей целевой аудиторией они считают людей старшего возраста и пенсионеров».

В Москве с января по сентябрь выявлено 62 «черных» кредитора и 52 финансовые пирамиды, в Московской области — 12 и 14 соответственно. Годом ранее в Московской области было выявлено по четыре организации с признаками финансовой пирамиды и нелегальных кредитора.

«Рост числа выявленных организаций с признаками нелегальной деятельности также связан с появлением предупредительного перечня на сайте Банка России, — добавляет Балычев. — Наши системы мониторинга настроены на раннее выявление подобных проектов, чтобы предупреждать граждан о появлении сомнительных организаций до того, как они успеют разрастись. Кроме того, сами граждане проявляют активность и сообщают о компаниях с признаками сомнительной финансовой деятельности. По всем подобным сигналам проводится проверка».

Что касается Московской области, то по традиции основную часть нелегальных кредиторов составили псевдоломбарды и компании, выдающие займы под залог паспорта транспортного средства под видом возвратного лизинга, указывают в ЦБ.

«Получение займа под залог ПТС в таких компаниях сопряжено с высокими рисками — помимо более низкой оценки стоимости автомобиля и повышенной (по сравнению с легальными участниками финансового рынка) процентной ставки, зачастую целью таких нелегальных кредиторов является непосредственно получение транспортного средства клиента», — отмечается в релизе.

Там также разъясняется, что большая часть компаний с признаками финансовой пирамиды — это организации, зарегистрированные в форме потребительских кооперативов. «Такие организации, как правило, привлекают денежные средства по завышенным процентным ставкам, представляя свои программы как альтернативу банковским вкладам. В данном случае люди рискуют не только не заработать, но и вовсе лишиться вложенных средств», — предупреждают в Центробанке.

Сейчас в предупредительном списке на сайте Банка России с «пропиской» в Московском регионе числятся около 300 компаний с признаками нелегальной деятельности, уточняется в сообщении. Список обновляется ежедневно. «Вся информация о выявленных организациях передана в уполномоченные органы: полицию, прокуратуру, ФАС, Роскомнадзор», — подчеркивают в ЦБ.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии
Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам