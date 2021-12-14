В Московском регионе за девять месяцев выявлено 145 нелегальных финансовых организаций

Сотрудники Банка России за девять месяцев 2021 года выявили в Москве и Московской области 145 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Из указанных организаций 74 относятся к «черным» кредиторам, а 66 имеют признаки финансовой пирамиды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных финансовых пирамид выросло более чем в 2,5 раза. В Москве также выявили пять нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«Снятие карантинных ограничений повлияло на активность мошенников, — комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. — Несмотря на то что большинство компаний с признаками нелегальной деятельности переходят в Интернет, организации с физическими офисами присутствия все также стремятся привлечь клиентов, причем зачастую своей целевой аудиторией они считают людей старшего возраста и пенсионеров».

В Москве с января по сентябрь выявлено 62 «черных» кредитора и 52 финансовые пирамиды, в Московской области — 12 и 14 соответственно. Годом ранее в Московской области было выявлено по четыре организации с признаками финансовой пирамиды и нелегальных кредитора.

«Рост числа выявленных организаций с признаками нелегальной деятельности также связан с появлением предупредительного перечня на сайте Банка России, — добавляет Балычев. — Наши системы мониторинга настроены на раннее выявление подобных проектов, чтобы предупреждать граждан о появлении сомнительных организаций до того, как они успеют разрастись. Кроме того, сами граждане проявляют активность и сообщают о компаниях с признаками сомнительной финансовой деятельности. По всем подобным сигналам проводится проверка».

Что касается Московской области, то по традиции основную часть нелегальных кредиторов составили псевдоломбарды и компании, выдающие займы под залог паспорта транспортного средства под видом возвратного лизинга, указывают в ЦБ.

«Получение займа под залог ПТС в таких компаниях сопряжено с высокими рисками — помимо более низкой оценки стоимости автомобиля и повышенной (по сравнению с легальными участниками финансового рынка) процентной ставки, зачастую целью таких нелегальных кредиторов является непосредственно получение транспортного средства клиента», — отмечается в релизе.

Там также разъясняется, что большая часть компаний с признаками финансовой пирамиды — это организации, зарегистрированные в форме потребительских кооперативов. «Такие организации, как правило, привлекают денежные средства по завышенным процентным ставкам, представляя свои программы как альтернативу банковским вкладам. В данном случае люди рискуют не только не заработать, но и вовсе лишиться вложенных средств», — предупреждают в Центробанке.



Сейчас в предупредительном списке на сайте Банка России с «пропиской» в Московском регионе числятся около 300 компаний с признаками нелегальной деятельности, уточняется в сообщении. Список обновляется ежедневно. «Вся информация о выявленных организациях передана в уполномоченные органы: полицию, прокуратуру, ФАС, Роскомнадзор», — подчеркивают в ЦБ.