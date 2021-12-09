АСВ: 12 банков уплатили повышенные взносы в фонд страхования вкладов за III квартал из-за высоких ставок

Объем страховых взносов российских банков в фонд страхования вкладов вырос в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года, при этом 12 банков уплатили взносы по дополнительной либо повышенной дополнительной ставке — число таких банков и объемы их платежей также немного увеличились, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов.

«Всего по расчетам за III квартал 2021 года в фонд зачислено 49,31 млрд рублей страховых взносов (за предыдущий квартал — 40,02 млрд рублей)», — сообщают в АСВ.

Плательщиками страховых взносов за III квартал 2021 года со сроком уплаты 30 ноября являлись 316 банков. Фактически обязанность по уплате взносов исполнили 305 банков. Не поступили взносы от 11 банков, из которых пять прекратили деятельность в связи с отзывом (аннулированием) лицензии после начала расчетного периода, а шесть подтвердили своей отчетностью отсутствие застрахованных вкладов.

По базовой ставке всеми плательщиками перечислено 48,7 млрд рублей (за предыдущий квартал — 39,55 млрд рублей). По дополнительной ставке в фонд поступило 0,04 млрд рублей от пяти банков (в предыдущем квартале — 0,001 млрд рублей от одного банка), по повышенной дополнительной ставке — 0,56 млрд рублей от семи банков (за предыдущий квартал — 0,47 млрд от шести банков).

В расчетном периоде действовали ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов, установленные решением совета директоров АСВ от 27 апреля 2021 года: базовая ставка в размере 0,12% (в предыдущем квартале — 0,1%) расчетной базы, дополнительная в размере 25% базовой ставки и повышенная дополнительная в размере 300% базовой ставки.



Напомним, ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов служит базовая доходность вкладов. Базовая ставка отчислений в ФСВ действует для тех банков, которые укладываются в этот уровень; дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.