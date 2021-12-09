Правительство выделило 12,2 млрд рублей на повышение зарплат в бюджетном секторе

Более 12,2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также о тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплат работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения, более 1,3 млрд — учреждения культуры.

В правительстве напоминают, что вопрос обсуждался на заседании 8 декабря. Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены. «Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — подчеркнул премьер.

Согласно майскому указу президента от 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.



«Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России», — подчеркивают в Кабмине.