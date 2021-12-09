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Правительство выделило 12,2 млрд рублей на повышение зарплат в бюджетном секторе

14.12.2021 11:28
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Более 12,2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также о тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплат работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения, более 1,3 млрд — учреждения культуры.

В правительстве напоминают, что вопрос обсуждался на заседании 8 декабря. Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены. «Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — подчеркнул премьер.

Согласно майскому указу президента от 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.

«Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России», — подчеркивают в Кабмине.

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