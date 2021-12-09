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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 73,47 рубля

14.12.2021 11:31
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск повысился на 5,91 копейки и составил 73,4698 рубля (на 11:30 мск 13 декабря был равен 73,4107 рубля).

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

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