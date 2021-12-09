Meta приобрела товарный знак одноименного американского банка

Американская компания Meta Platforms, владеющая социальной сетью Facebook, приобрела товарный знак американского банка MetaBank за 60 млн долларов. Такую информацию агентства Reuters, ссылающегося на представителей компаний, приводит РБК.

Представитель Meta Financial Group (материнская компания MetaBank) сообщил, что сделку от лица Meta Platforms оформила компания Beige Key из штата Делавэр. Кто владелец Beige Key, не раскрывается.

«Beige Key является аффилированной с нами компанией, и мы, действительно, приобрели активы под этой торговой маркой», — сказал представитель Meta Platforms. Представитель MetaBank подтвердил Reuters участие Meta Platforms в сделке.

По словам представителей Meta Platforms, переговоры с банком компания вела еще до того, как было объявлено о смене названия Facebook.

О том, что Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью, а также сервисами Instagram и WhatsApp, поменяет название на Meta, основатель компании Марк Цукерберг сообщил в конце октября в рамках презентации нового продукта — Metaverse (метавселенной). Смена названия нужна для того, чтобы пользователи воспринимали Facebook именно как разработчика метавселенной, пояснил он.

Под метавселенной понимается собрание цифровых миров. Речь идет о продукте, в котором будут использоваться технологии виртуальной и дополненной реальности. По прогнозу Цукерберга, его разработка займет пять — десять лет. На презентации он рассказывал в основном не о существующих технологиях, а о том, над чем компания работает или намерена работать.



Ребрендинг произошел на фоне скандала, возникшего после того, как десятки американских СМИ опубликовали серию расследований «Досье Facebook» (The Facebook Papers) о проблемах в работе соцсети. В распоряжении журналистов оказались внутренние документы компании, переданные бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. Цукерберг говорил, что связывать эти события между собой «смешно».