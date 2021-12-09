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Президиум комиссии Кабмина одобрил новые федеральные проекты «Цифровой экономики»

14.12.2021 12:25
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ТАСС

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил два новых федеральных проекта национальной программы «Цифровая экономика» — паспорта федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала» и «Цифровые сервисы и услуги онлайн». Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Всего в нацпрограмме «Цифровая экономика» появятся три новых федеральных проекта. В них войдут пять инициатив социально-экономического развития страны, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным. Предполагается, что новая архитектура нацпрограммы упростит отслеживание достижений социально значимых показателей.

«Решение выделить ряд социально-экономических инициатив в отдельные федеральные проекты принято правительством для отслеживания эффективности реализации значимых национальных показателей. К ним относятся повышение качества и удобства государственных и муниципальных услуг, наличие широкополосного доступа к Интернету на всей территории России и обучение программированию 240 тысяч учеников 8—11 классов», — отметил Чернышенко.

Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала» создан в рамках инициативы «Подготовка кадров для IТ». Федеральный проект «Цифровые услуги и сервисы онлайн» объединяет инициативы: «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн» и «Электронный документооборот». Третий федеральный проект «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи» разработан с учетом инициативы «Доступ в Интернет», сейчас он находится на рассмотрении президиума правкомиссии.

Согласно утвержденной версии паспорта национальной программы «Цифровая экономика», в нее входит семь федеральных проектов: «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Искусственный интеллект» и «Нормативное регулирование цифровой среды».

Окончательно утвердить новую структуру национальной программы должен президиум совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

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