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Хоум Кредит Банк запустит обеспеченное кредитование

14.12.2021 12:27
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Хоум Кредит Банк

Хоум Кредит Банк начнет выдавать кредиты наличными под залог недвижимости и транспорта. О таких планах рассказали в кредитной организации.

«Банк «Хоум Кредит» обладает обширной экспертизой в розничном кредитовании. Запуск обеспеченных кредитов — логичное продолжение нашего бизнеса. Банк получит больший маневр в генерации процентного дохода и управлении рисками, а также сможет лучше удерживать клиентов за счет расширения лимитов. Кроме того, обеспеченное кредитование способствует сохранению доступности кредитования, в том числе на большие суммы, даже в периоды экономической нестабильности», — комментирует председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Хоум Кредит Банк до конца года намерен запустить новое бизнес-направление — он начнет выдавать потребительские кредиты как агент других банков и передавать эти ссуды им на баланс. Как передает РБК, об этом журналистам сообщил предправления «Хоум Кредита» Дмитрий Пешнев-Подольский. По его словам, схема работы будет аналогична той, что использует китайский проект WeChat.

 29.11.2021 20:38

Запуск нового бизнес-направления ожидается в I квартале 2022 года. Банк планирует предоставлять такие кредиты как «базовым», так и новым клиентам. Совокупно в ближайшие три года банк планирует выдать 100 млрд рублей таких кредитов.

Разработкой и запуском обеспеченного кредитования будет руководить Ирина Григорьева. Она присоединилась к Хоум Кредит Банку в должности директора департамента залогового кредитования в ноябре 2021 года. До этого Григорьева больше 20 лет возглавляла розничный бизнес в нескольких российских банках, среди которых СберБанк, Московский Кредитный Банк, «Русский Стандарт», Локо-Банк и БКС Банк.

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