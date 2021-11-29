Хоум Кредит Банк запустит обеспеченное кредитование

Хоум Кредит Банк начнет выдавать кредиты наличными под залог недвижимости и транспорта. О таких планах рассказали в кредитной организации.

«Банк «Хоум Кредит» обладает обширной экспертизой в розничном кредитовании. Запуск обеспеченных кредитов — логичное продолжение нашего бизнеса. Банк получит больший маневр в генерации процентного дохода и управлении рисками, а также сможет лучше удерживать клиентов за счет расширения лимитов. Кроме того, обеспеченное кредитование способствует сохранению доступности кредитования, в том числе на большие суммы, даже в периоды экономической нестабильности», — комментирует председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Лента новостей Хоум Кредит Банк попробует зарабатывать в России на кредитах по агентской схеме Хоум Кредит Банк до конца года намерен запустить новое бизнес-направление — он начнет выдавать потребительские кредиты как агент других банков и передавать эти ссуды им на баланс. Как передает РБК, об этом журналистам сообщил предправления «Хоум Кредита» Дмитрий Пешнев-Подольский. По его словам, схема работы будет аналогична той, что использует китайский проект WeChat. 29.11.2021 20:38

Запуск нового бизнес-направления ожидается в I квартале 2022 года. Банк планирует предоставлять такие кредиты как «базовым», так и новым клиентам. Совокупно в ближайшие три года банк планирует выдать 100 млрд рублей таких кредитов.



Разработкой и запуском обеспеченного кредитования будет руководить Ирина Григорьева. Она присоединилась к Хоум Кредит Банку в должности директора департамента залогового кредитования в ноябре 2021 года. До этого Григорьева больше 20 лет возглавляла розничный бизнес в нескольких российских банках, среди которых СберБанк, Московский Кредитный Банк, «Русский Стандарт», Локо-Банк и БКС Банк.