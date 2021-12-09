В Bloomberg назвали главные экономические риски 2022 года

Большинство экономических аналитиков ожидают устойчивого восстановления мировой экономики в 2022 году, однако есть ряд факторов, способных помешать экономическому росту, пишет Bloomberg.

«Что может пойти не так? Многое. «Омикрон»-штамм, резкая инфляция, подъем [ставок] ФРС, экономический спад в Китае, Тайвань, набег на развивающиеся рынки, жесткий Brexit, новый кризис евро и рост цен на продовольствие на Ближнем Востоке», — говорится в материале, содержание которого приводит РБК.

Если «омикрон»-штамм COVID-19 окажется более заразным и смертоносным, это негативно отразится на экономике. Даже возврат к наиболее жестким ограничениям на три месяца может привести к замедлению экономического роста в 2022 году до 4,2%, отмечает Bloomberg. При таком сценарии спрос будет слабее, сохранятся проблемы с поставками и логистикой.

Bloomberg также пишет об угрозе резкого ускорения инфляции. Так, если в начале 2021 года прогнозировалось, что США завершат год с инфляцией в 2%, то сейчас показатель уже близок к 7%.

Напряженность в отношениях между Россией и Украиной может привести к росту цен на газ, пишет агентство. Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейшее ускорение инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США также может негативно сказаться на развивающихся рынках. Обычно высокие ставки укрепляют доллар и вызывают отток капитала с этих рынков и валютные кризисы в развивающихся странах. Среди стран, потенциально подверженных такому риску в 2022 году, Bloomberg называет Аргентину, ЮАР, Турцию, Бразилию и Египет.

В Китае в III квартале 2021 года «экономика остановилась», говорится в материале. Проблемы Пекина с нехваткой энергетических ресурсов в следующем году должны быть менее острыми, однако другие проблемы останутся. В то же время аналитики прогнозируют рост китайской экономики в 2022 году на 5,7%.

По мнению авторов материала, геополитика также может оказать влияние на мировую экономику. К примеру, эскалация вокруг Тайваня может вызвать реакцию со стороны США и привести к «войне сверхдержав», которую агентство называет наихудшим вариантом, но другие сценарии развития событий включают санкции, которые заморозят связи между двумя крупнейшими экономиками мира, и коллапс тайваньского производства полупроводников, которые имеют важнейшее значение для глобального производства всего, от смартфонов до автомобилей.

В начале декабря глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что прогноз по росту мировой экономики может измениться в сторону понижения в связи c распространением нового штамма коронавируса «омикрон».



Ранее МВФ прогнозировал, что по итогам 2021 года рост мировой экономики составит 5,9%, а по итогам 2022 года — 4,9%. При этом эксперты указывали, что многое будет зависеть от дальнейшего развития пандемии COVID-19.