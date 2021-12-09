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БКС Банк поднял ставки по вкладам в рублях

14.12.2021 13:02
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
БКС Банк

БКС Банк повысил ставки по вкладам в рублях для физических лиц. Об этом во вторник сообщили в кредитной организации.

Так, с 14 декабря максимальная ставка по вкладам в рублях БКС Банка составляет 8,5% годовых. Такую доходность клиенты могут получить, разместив средства во вклад «Классический» на 365 дней с минимальной суммой вложения 10 тыс. рублей.

Ставка в рублях по вкладу «Доходный» повышена до 7,7% годовых. Такой доход клиенты могут получить при размещении средств на срок от 366 до 730 дней через мобильное приложение «БКС Банк». Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей для клиентов, оформивших пакет услуг «Комфорт» (для других клиентов минимальная сумма составляет 300 001 рубль).

«Клиенты БКС Банка могут выбрать наиболее подходящий для них вклад из широкой линейки депозитов с дополнительными опциями, включая возможность пополнения и частичного снятия средств («Универсальный выбор», «Накопительный»). Максимальная ставка по вкладу «Универсальный выбор» теперь повышена до 6,2% годовых в рублях, по вкладу «Накопительный» — до 6,3% годовых в рублях. Активные пользователи карт БКС Банка получат повышенный доход по вкладу «Доходный х2»: при совершении покупок на сумму от 70 тыс. рублей ставка по годовому депозиту теперь составляет 7,7% годовых», — указано также в релизе.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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