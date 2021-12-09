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Мама похитившей деньги банковской работницы из Красноярского края убедила дочь сдаться полиции

14.12.2021 13:31
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Красноярском крае кассир банка, подозреваемая в присвоении денег кредитной организации, явилась в полицию. Об этом сообщается на сайте МВД.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступление было раскрыто благодаря содействию матери подозреваемой.

Ранее в полицию Ачинска Красноярского края поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о пропаже 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро.

Полицейскими было установлено, что к совершению преступления причастна кассир кредитно-кассового офиса 1991 года рождения. В тот же день от ее матери поступило сообщение об исчезновении дочери.

Было возбуждено дело по уголовной статье «Присвоение или растрата».

«Оперативниками еще раз были отработаны родственные и другие связи подозреваемой. Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — сообщила Ирина Волк.

В настоящее время с подозреваемой работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося, следует из релиза.

Позже, 16 декабря, в МВД сообщили, что Ачинский городской суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 дня. Тогда же РИА Новости уточнило со ссылкой на источник в силовых структурах региона, что фигурантка пришла сдаваться в полицию без денег.

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