Официальный курс доллара вырос на 6 копеек, евро — снизился на 4

Банк России установил официальные курсы валют на 15 декабря.

Курс доллара повысился на 5,91 копейки, составив 73,4698 рубля (73,4107 рубля на 14 декабря). Курс евро снизился на 3,61 копейки до 82,8299 рубля (с 82,866 рубля на 14 декабря).

На Московской бирже на 13:16 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 27 копеек, валюты стоят 73,54 и 83,2 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 73,41—73,62 рубля за доллар и 82,74—83,23 рубля за евро.