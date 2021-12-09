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Банк «Санкт-Петербург» представил «новогодние» ставки по накопительным счетам

14.12.2021 14:27
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» увеличил доходность накопительных счетов. Об этом во вторник объявили в кредитной организации.

Ставки начисления дохода на остаток средств на счете теперь составляют 4% годовых для сумм до 1,5 млн рублей, 5% для сумм от 1,5 млн до 10 млн рублей и 3% для сумм, превышающих 10 млн рублей. При этом для всех новых накопительных счетов, открытых в декабре, «новогодняя» ставка до конца года составит 7% для суммы вложений до 1,5 млн рублей, 8% для суммы от 1,5 млн до 10 млн и 3% годовых для сумм свыше 10 млн рублей.

Накопительный счет можно открыть в интернет-банке или мобильном приложении. Проценты начисляются на минимальный остаток за календарный месяц (в месяц открытия — начиная с даты открытия) и выплачиваются ежемесячно. Пополнять счет и снимать средства можно в любой момент без ограничений по сумме через дистанционные каналы или в отделении банка.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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