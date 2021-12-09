Банк «Санкт-Петербург» представил «новогодние» ставки по накопительным счетам

Банк «Санкт-Петербург» увеличил доходность накопительных счетов. Об этом во вторник объявили в кредитной организации.

Ставки начисления дохода на остаток средств на счете теперь составляют 4% годовых для сумм до 1,5 млн рублей, 5% для сумм от 1,5 млн до 10 млн рублей и 3% для сумм, превышающих 10 млн рублей. При этом для всех новых накопительных счетов, открытых в декабре, «новогодняя» ставка до конца года составит 7% для суммы вложений до 1,5 млн рублей, 8% для суммы от 1,5 млн до 10 млн и 3% годовых для сумм свыше 10 млн рублей.



Накопительный счет можно открыть в интернет-банке или мобильном приложении. Проценты начисляются на минимальный остаток за календарный месяц (в месяц открытия — начиная с даты открытия) и выплачиваются ежемесячно. Пополнять счет и снимать средства можно в любой момент без ограничений по сумме через дистанционные каналы или в отделении банка.