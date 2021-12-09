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Расширение способов выхода ЦБ из капитала санируемых банков прошло второе чтение

14.12.2021 16:16
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ТАСС

Госдума приняла во втором чтении нормы, согласно которым уточняется порядок выхода ЦБ РФ из капиталов банков после участия в их финансовом оздоровлении. Соответствующие положения были оформлены как поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России.

Действующий порядок выхода Банка России из капитала банка после его санации предполагает продажу соответствующих акций на торгах. Если заявление на участие в торгах поступает от одного участника или по итогам остается один покупатель, акции реализуют по внеконкурсным процедурам.

«Этот порядок дополняется тем, что данная реализация может происходить не только в форме прямой продажи, но и через механизм слияния и присоединения, когда акции, принадлежащие Банку России, конвертируются в акции другого банка, и уже с этой, что называется, руки осуществляется продажа на условиях, соответствующих условиям конкурса в том случае, если он проводился», — заявил ранее на заседании комитета Госдумы по финрынку глава юридического департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов.

Согласно поправкам, вводятся полномочия ЦБ по принятию решения о реорганизации банка, в отношении которого Банк России осуществлял меры по предупреждению банкротства, в форме слияния с юрлицом, отвечающим критериям, определенным советом директоров Банка России, или присоединения такого юридического лица (к такому юридическому лицу). Соответствующие поправки вносятся в закон «О несостоятельности» (банкротстве).

Поправки были приняты к законопроекту о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России, которая применяется к кредитным организациям в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений.

Сейчас ставка LIBOR используется Банком России для принятия решения о максимальном размере процентной ставки, вводимой в качестве ограничения на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения.

Одной из тенденций развития регулирования на финансовых рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой. Законопроект предусматривает замену ставки LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России для целей соответствующей нормы. Предполагается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.

Для обеспечения единообразных подходов к применению механизма к банковским продуктам в разных валютах аналогичная замена предусмотрена в отношении ключевой ставки Банка России, которая используется при ограничении ЦБ процентной ставки кредитной организации по вкладам в рублях. Такой подход является одновременно рыночным и в достаточной степени прозрачным, что обеспечивает понятность для адресатов регулирования, говорится в пояснительной записке. «Процентные ставки в рублях, долларах США и евро будут рассчитываться Банком России ежемесячно (при наличии соответствующих операций на рынке), охватывая различные по срокам продукты: как вклады до востребования, так и широкий диапазон срочных вкладов в разрезе сроков привлечения средств от «до 30 дней» до «свыше трех лет», — отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Кроме того, законопроект уточняет, что расчет ограничиваемой процентной ставки по договорам банковского вклада осуществляется исходя из максимальной доходности по договору банковского вклада с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада.

Как отмечается в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, законопроект обеспечивает переход на новые «безрисковые индикаторы» в РФ, рассчитываемые Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими банками вкладам в различных валютах.

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