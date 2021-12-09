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Мосбиржа прогнозирует 25 млн уникальных счетов на площадке к концу 2022 года

14.12.2021 17:24
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ТАСС

Количество счетов инвесторов к концу 2022 года может достигнуть 25 млн, заявил журналистам глава торговой площадки Юрий Денисов.

«Учитывая то, что примерно по 600—700 тысяч уникальных счетов открывается ежемесячно, мы можем выйти на цифру 25 миллионов уникальных счетов в конце следующего года», — рассказал он.

По оценкам площадки, на конец 2021 года количество уникальных клиентов Мосбиржи достигнет 17 млн, общее количество счетов — 27 млн, следует из презентации Денисова.

При этом рост объема торгов на рынке акций за год составил 26%, на срочном рынке — 22%, на денежном рынке — 10%. Рынок драгметаллов вырос в четыре раза, СПФИ — в семь раз.

В ноябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже выросло на 82%, до 26,5 млн, число ИИС — на 84%, до 16,2 млн, число активных инвесторов — физлиц на фондовом рынке увеличилось примерно в два раза — до 2,6 млн.

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