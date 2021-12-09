Компания «Астра-Металл» передаст свой портфель по ДМС другому страховщику

ООО «Страховая медицинская компания «Астра-Металл» из Магнитогорска Челябинской области намерено передать страховой портфель по виду деятельности «добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни» другому страховщику — московскому ООО «Страховая компания «ТИТ». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Банка России.

Как поясняется, участники «Астра-Металла» 29 ноября этого года приняли решение о добровольном отказе компании от этого вида деятельности.

В «Астра-Металле» указывают, что у СК «ТИТ» есть лицензия по тому виду деятельности, к которому относится передаваемый портфель.

Страхователи и выгодоприобретатели СМК «Астра-Металл» могут в течение 45 дней с момента опубликования уведомления письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора. Уточним, что уведомление СМК «Астра-Металл» датировано 7 декабря 2021 года; Банк России опубликовал его 13 декабря.



Согласно информации на сайте компании «Астра-Металл», она занимается добровольным медицинским страхованием и, на основании отдельной лицензии, обязательным медицинским страхованием.