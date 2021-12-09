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Мосбиржа может принять меры для поддержки ликвидности после обвала на утренних торгах

14.12.2021 18:26
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ТАСС

Московская биржа может принять дополнительные меры для поддержки ликвидности после обвала на утренних торгах во вторник, сообщил журналистам директор департамента акций торговой площадки Борис Блохин в ходе круглого стола «Перспективы рынка биржевых фондов в России».

«Мы провели анализ и проведем детальнейший анализ утренних торгов сегодня, будем обсуждать с участниками саму суть утренних торгов. Возможны дополнительные меры для поддержки ликвидности», — сказал он.

Блохин также добавил, что Московская биржа имеет специальную маркетмейкерскую программу для утренней торговой сессии, покрывающую все допущенные к торгам инструменты. В частности, на утренних торгах присутствовали пять маркетмейкеров. Также существует механизм ограничения агрессивности рыночных заявок, чтобы одна крупная рыночная заявка не приводила к существенному отклонению цен.

«Сегодня было отвергнуто 292 рыночные заявки, то есть этот механизм сработал, ограничив это давление на рынок. Это достаточно большое количество для не основной сессии. У нас также есть ценовые границы, которые мы не раздвигали, и они не позволили рынку уйти дальше», — добавил он.

Во вторник на утренней сессии индекс Мосбиржи упал на 2,37%, РТС — на 2,16%. По состоянию на 18:26 мск индексы восполнили потери и перешли к росту.

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