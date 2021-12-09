Мосбиржа может принять меры для поддержки ликвидности после обвала на утренних торгах

Московская биржа может принять дополнительные меры для поддержки ликвидности после обвала на утренних торгах во вторник, сообщил журналистам директор департамента акций торговой площадки Борис Блохин в ходе круглого стола «Перспективы рынка биржевых фондов в России».

«Мы провели анализ и проведем детальнейший анализ утренних торгов сегодня, будем обсуждать с участниками саму суть утренних торгов. Возможны дополнительные меры для поддержки ликвидности», — сказал он.

Блохин также добавил, что Московская биржа имеет специальную маркетмейкерскую программу для утренней торговой сессии, покрывающую все допущенные к торгам инструменты. В частности, на утренних торгах присутствовали пять маркетмейкеров. Также существует механизм ограничения агрессивности рыночных заявок, чтобы одна крупная рыночная заявка не приводила к существенному отклонению цен.

«Сегодня было отвергнуто 292 рыночные заявки, то есть этот механизм сработал, ограничив это давление на рынок. Это достаточно большое количество для не основной сессии. У нас также есть ценовые границы, которые мы не раздвигали, и они не позволили рынку уйти дальше», — добавил он.

Во вторник на утренней сессии индекс Мосбиржи упал на 2,37%, РТС — на 2,16%. По состоянию на 18:26 мск индексы восполнили потери и перешли к росту.