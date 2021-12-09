Обзор фондового и валютного рынков от Банки.ру: проигнорировали внешний негатив

Во вторник российский фондовый рынок смог скорректировать падение предыдущего дня, несмотря на умеренно негативный внешний фон.

Так, давление на российские бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру потерял 1,2%, отступив в район 73,5 доллара за баррель.

Также фактором, способствовавшим продажам, выступила динамика западных площадок. В Европе большинство основных индексов снижалось в пределах 0,6%, а в США после первого получаса торгов Dow Jones подтягивался на 0,3%, а индекс широкого рынка S&P 500 терял аналогичную величину.

Отметим, что разнонаправленная динамика в Штатах проходила на фоне публикации индекса цен производителей, продемонстрировавшего в ноябре рост на 0,8% м/м при ожидаемом подъеме на 0,5% м/м. Более существенный рост производственной инфляции может говорить о том, что пик потребительской инфляции в США еще не пройден и мы можем увидеть значения выше максимумов, установленных в ноябре, что может поспособствовать более активным действиям американского регулятора, направленным на стабилизацию ситуации с инфляцией. Несмотря на такой внешний фон, к 18:00 мск индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, достигнув отметки 3 625 пунктов.

Лидерами торгов выступили акции «ЛУКОЙЛа», «Газпрома», «ИнтерРАО» и «АЛРОСы», прибавившие более 3%. Хуже рынка торговались ЛСР и «ПИК», упавшие на 6,4% и 4,4% соответственно. Отметим, что в рамках утренней сессии большинство российский ликвидных бумаг продемонстрировали сильное снижение с последующим восстановлением. Во многих бумагах наблюдался низкий спрос при достаточно высоком предложении, вызванном закрытием длинных позиций по «стопам».

При этом в основную сессию многие бумаги смогли не только отыграть утренние потери, но и продемонстрировать рост. На наш взгляд, это связано с высокой перепроданностью российских акций, которые демонстрируют негативную динамику с середины октября. В результате нашему рынку удалось отскочить от многомесячных минимумов и отыграть часть потерь понедельника. Техническая картина на графике индекса Мосбиржи не меняется. Вчерашний пробой двойной поддержки в виде долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года, и уровня 3 690 пунктов говорит о высокой вероятности продолжения снижения в среднесрочной перспективе. При этом краткосрочно нельзя исключать коррекционный отскок, который может вывести индекс Мосбиржи в район 3 700—3 750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи котировки основных мировых валют по отношению к рублю практически не изменились. Так, к окончанию основной сессии доллар продолжил удерживать позиции в районе 73,5 рубля, евро подтянулся на 0,1%, торгуясь чуть выше 83 рублей. Отметим, что фактором давления на рубль выступила ситуация в ценах на нефть, а нейтральная динамика валют развивающихся стран не давала дополнительных поводов для направленного движения. Несмотря на негатив со стороны рынка энергоносителей, пара доллар/рубль провела торговую сессию у уровней закрытия понедельника. При этом американская валюта в ближайшие сессии может попытаться преодолеть отметку 73,6 рубля, что станет сигналом к возобновлению роста доллара, ближайшей целью которого может выступить уровень 75 рублей.