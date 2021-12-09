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Инфляция в Швеции достигла максимума почти за 30 лет

14.12.2021 19:34
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РИА Новости

Инфляция в Швеции в ноябре достигла 3,6% на фоне роста цен на электроэнергию и топливо, это рекордный показатель за последние 28 лет, сообщили в Статистическом управлении страны.

«Уровень инфляции, согласно индексу потребительских цен, то есть изменению индекса потребительских цен за последний 12-месячный период, составил 3,6% в ноябре 2021 года по сравнению с 3,1% в октябре. На уровень инфляции в основном повлиял рост цен на электроэнергию и топливо», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вклад этих энергоносителей составил около 1,8 процентного пункта, что соответствует почти половине уровня инфляции в ноябре 2021 года.

По словам статистика шведского ведомства Микаэля Нурдина, «рост цен на энергоносители способствовал самому высокому уровню инфляции с декабря 1993 года».

ЕС столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привел к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику. Низкие уровни газа в хранилищах перед началом отопительного сезона были одной из причин повышенных цен.

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