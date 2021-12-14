Минфин 15 декабря предложит инвесторам ОФЗ двух выпусков на 50 млрд рублей

Министерство финансов России проведет 15 декабря аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков на 50 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26237RMFS с погашением 14 марта 2029 года в объеме 30 млрд рублей и выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, отмечает Минфин.

Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2021 года — 520 млрд рублей по номинальной стоимости. В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 50 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до десяти лет — на 250 млрд рублей, со сроком погашения от десяти лет — на 220 млрд рублей.