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Минфин 15 декабря предложит инвесторам ОФЗ двух выпусков на 50 млрд рублей

14.12.2021 20:26
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Министерство финансов России проведет 15 декабря аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков на 50 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26237RMFS с погашением 14 марта 2029 года в объеме 30 млрд рублей и выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, отмечает Минфин.

Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2021 года — 520 млрд рублей по номинальной стоимости. В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 50 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до десяти лет — на 250 млрд рублей, со сроком погашения от десяти лет — на 220 млрд рублей.

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