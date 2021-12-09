​Глава Bank of America: потребители тратят быстрее и больше

Американские потребители тратят деньги «быстрее», чем когда-либо, заявил председатель и главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан. Этот факт вызывает опасения по поводу инфляции и проблем с цепочкой поставок, а также их влияния на экономику в зимний сезон, сообщает The Hill.



Расходы по кредитным и дебетовым картам резко выросли на фоне восстановления экономики после рецессии, вызванной пандемией коронавируса, заявил Мойнихан в интервью Associated Press. По его мнению, недавнее снижение потребительских настроений может указывать на то, что более высокие затраты подогревают разочарование американцев.

«[Потребитель] зарабатывает больше денег, но он обеспокоен тем, что его расходы будут расти быстрее, чем заработная плата», — заявил Мойнихан. «Кроме того, честно говоря, постоянное появление новых волн вируса давит на умы людей».

Правительство США заявило, что индекс цен потребителей подскочил до 6,8% в прошлом месяце по сравнению с 2020 годом, поскольку страна переживает самый высокий годовой уровень инфляции за 39 лет. При этом резко растут расходы на продукты питания, энергию, жилье и другие товары. «Потребитель в США тратит много денег, тратит их быстрее, чем я когда-либо видел, а я отслеживал данные в течение 15 лет», — добавил Мойнихан.

Он заявил, что успешное внедрение вакцин и государственная поддержка в виде стимулов позволили многим предприятиям процветать, а потребителям сохранить свои сбережения, отмечает AP. «Мы использовали налогово-бюджетные стимулы и адаптивную денежно-кредитную политику и смогли относительно быстро вывести огромную экономику из рецессии», — отметил Мойнихан.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

