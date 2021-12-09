Все новости

​Глава Bank of America: потребители тратят быстрее и больше

14.12.2021 20:41
1 267
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Американские потребители тратят деньги «быстрее», чем когда-либо, заявил председатель и главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан. Этот факт вызывает опасения по поводу инфляции и проблем с цепочкой поставок, а также их влияния на экономику в зимний сезон, сообщает The Hill.

Расходы по кредитным и дебетовым картам резко выросли на фоне восстановления экономики после рецессии, вызванной пандемией коронавируса, заявил Мойнихан в интервью Associated Press. По его мнению, недавнее снижение потребительских настроений может указывать на то, что более высокие затраты подогревают разочарование американцев.

«[Потребитель] зарабатывает больше денег, но он обеспокоен тем, что его расходы будут расти быстрее, чем заработная плата», — заявил Мойнихан. «Кроме того, честно говоря, постоянное появление новых волн вируса давит на умы людей».

Правительство США заявило, что индекс цен потребителей подскочил до 6,8% в прошлом месяце по сравнению с 2020 годом, поскольку страна переживает самый высокий годовой уровень инфляции за 39 лет. При этом резко растут расходы на продукты питания, энергию, жилье и другие товары. «Потребитель в США тратит много денег, тратит их быстрее, чем я когда-либо видел, а я отслеживал данные в течение 15 лет», — добавил Мойнихан.

Он заявил, что успешное внедрение вакцин и государственная поддержка в виде стимулов позволили многим предприятиям процветать, а потребителям сохранить свои сбережения, отмечает AP. «Мы использовали налогово-бюджетные стимулы и адаптивную денежно-кредитную политику и смогли относительно быстро вывести огромную экономику из рецессии», — отметил Мойнихан.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»
​ФАС раскрыла ценовой сговор на рынке металлопроката