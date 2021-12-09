​Эксперт назвал развивающиеся рынки лучшей инвестицией в 2022 году

Развивающиеся рынки, в том числе Китай, станут лучшей инвестицией в 2022 году, считает ведущий глобальный стратег Invesco Кристина Хупер. Она видит интересные возможности в регионах, которые многие инвесторы сегодня избегают, сообщает CNBC.



«Мы всегда знали, что развивающимся рынкам потребуется больше времени, чтобы вакцинировать население. Но очевидно, что наблюдается рост процента вакцинированных, он продолжится и в 2022 году», — заявила Хупер. По ее мнению, «это означает, что 2022 год должен стать для развивающихся рынков таким же, каким 2021 год стал для развитых, с точки зрения активного восстановления экономик».

Пока что фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, который отслеживает крупные и средние компании развивающихся регионов значительно отстает от S&P 500. В этом году индекс ETF снизился на 6%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 24%. Хупер признает, что инвестирование в такие страны, как Китай, требует смелости. Китайские корпорации подвергаются серьезному давлению со стороны регуляторов в рамках стремления руководства страны ко «всеобщему процветанию». Пекин стремится к большему контролю над технологическими отраслями, включая игры, электронную коммерцию и образование.

Именно развивающиеся рынки должны помочь инвесторам сохранить и увеличить свои вложения, поскольку рост S&P 500 начинает замедляться. Так, согласно исследованию Goldman Sachs, всего пять компаний — Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla и Alphabet — обеспечили 51% увеличения стоимости S&P 500 с апреля. Если смотреть с начала года, то на них приходится более трети роста индекса.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru