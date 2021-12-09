Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов вторника
15.12.2021 08:06
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ИсточникBanki.ru
Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали отрицательную динамику.
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,56 доллара и составили 70,73 доллара за баррель.
На торгах в Европе нефть тоже подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent уменьшилась на 0,69 доллара — до 73,7 доллара за баррель.
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