Рубль немного дешевеет, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Доллар и евро несколько дорожают к рублю через час после начала утренних торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,88 рубля, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:00 стоил 83,22 рубля (плюс 16 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,8—73,96 рубля за доллар и 83,13—83,29 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:23 прибавляет 0,79% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 647,98 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.