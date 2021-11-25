Экосистемам хотят возмещать ущерб в случае санкций

Для российских цифровых компаний, работающих за рубежом, предлагается предусмотреть механизм компенсации убытков в случае санкций, пишут «Известия». Это обсуждалось на совещании в АНО «Цифровая экономика». Также предлагается разработать дополнительные меры поддержки для отечественных цифровых компаний, осуществляющих экспортную и иную внешнеэкономическую деятельность (субсидии); налоговые льготы на экспорт для российских цифровых компаний; закрепить функции «цифровых атташе» по обеспечению поддержки и защиты прав отечественных экосистем на зарубежных рынках. Как пояснил источник, близкий к АНО «Цифровая экономика», понятно, что большинство льгот экосистемам будет дано адресно, по схеме, похожей на специальный инвестиционный контракт, который активно применяется в промышленности.

В списке других мер, вошедших в перечень по итогам обсуждений, — установление обязанности операторов обработки персональных данных проводить регулярный аудит систем безопасности, а в случае децентрализованного хранения клиентской информации и вовсе страховать риски компрометации сведений. Предлагается разрешить игрокам передавать персональные данные клиентов между разными сервисами в одной экосистеме без получения дополнительного согласия от пользователя.

Также предлагается закрепить право клиента отказаться от подписки в течение 14 дней, в случае если он не начал пользоваться услугами. Необходимо, чтобы цифровые платформы в обязательном порядке уведомляли пользователей об очередном списании денег за подписку и всегда оставлять за клиентом право продлить подписку в ручном режиме, а не автоматическом. Также необходимо установить обязанность экосистемы уведомлять ФАС о приобретении стартапов, говорится в перечне мер.

Лента новостей Костин описал подход ВТБ к экосистемам с помощью анекдота Сейчас существуют два подхода к развитию экосистем, и ВТБ «проповедует» подход, при котором банк не берет на себя напрямую функции в нефинансовой сфере, а выступает финансовым партнером. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters, высказывания из которого распространила пресс-служба банка. 29.11.2021 21:10

В Минэкономразвития заявили, что сейчас обсуждают механизмы регулирования экосистем с представителями бизнес-сообщества, научных кругов и заинтересованных органов власти. Рассматриваются в том числе возможные меры господдержки и случаи их применения. В «Сбере» подчеркнули, что обсуждаемые меры позволят повысить удобство и безопасность взаимодействия пользователей и поставщиков с цифровыми платформами. В VK (бывший Mail.ru Group) считают, что действующего законодательства достаточно для недопущения потенциальных недобросовестных практик. Особенно важные области обсуждения — правила оборота персональных данных и поддержка отечественных экосистем при выходе на международные рынки, считают в ВСК.

Защита отечественных игроков, безопасность персональных данных, контроль за подписками — сферы, которые регуляторы выделяют как основные с точки зрения контроля за экосистемами и цифровыми платформами, подчеркнул руководитель направления исследований финансового центра «Сколоково-РЭШ» Егор Кривошея. Он отметил, что в России экосистемы отличаются большой ролью финансовых компаний, поэтому главными акторами в регулировании будут ЦБ и Минцифры.