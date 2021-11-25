Все новости

Экосистемам хотят возмещать ущерб в случае санкций

15.12.2021 08:28
987
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Известия

Для российских цифровых компаний, работающих за рубежом, предлагается предусмотреть механизм компенсации убытков в случае санкций, пишут «Известия». Это обсуждалось на совещании в АНО «Цифровая экономика». Также предлагается разработать дополнительные меры поддержки для отечественных цифровых компаний, осуществляющих экспортную и иную внешнеэкономическую деятельность (субсидии); налоговые льготы на экспорт для российских цифровых компаний; закрепить функции «цифровых атташе» по обеспечению поддержки и защиты прав отечественных экосистем на зарубежных рынках. Как пояснил источник, близкий к АНО «Цифровая экономика», понятно, что большинство льгот экосистемам будет дано адресно, по схеме, похожей на специальный инвестиционный контракт, который активно применяется в промышленности.

В списке других мер, вошедших в перечень по итогам обсуждений, — установление обязанности операторов обработки персональных данных проводить регулярный аудит систем безопасности, а в случае децентрализованного хранения клиентской информации и вовсе страховать риски компрометации сведений. Предлагается разрешить игрокам передавать персональные данные клиентов между разными сервисами в одной экосистеме без получения дополнительного согласия от пользователя.

Также предлагается закрепить право клиента отказаться от подписки в течение 14 дней, в случае если он не начал пользоваться услугами. Необходимо, чтобы цифровые платформы в обязательном порядке уведомляли пользователей об очередном списании денег за подписку и всегда оставлять за клиентом право продлить подписку в ручном режиме, а не автоматическом. Также необходимо установить обязанность экосистемы уведомлять ФАС о приобретении стартапов, говорится в перечне мер.

Сейчас существуют два подхода к развитию экосистем, и ВТБ «проповедует» подход, при котором банк не берет на себя напрямую функции в нефинансовой сфере, а выступает финансовым партнером. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters, высказывания из которого распространила пресс-служба банка.

 29.11.2021 21:10

В Минэкономразвития заявили, что сейчас обсуждают механизмы регулирования экосистем с представителями бизнес-сообщества, научных кругов и заинтересованных органов власти. Рассматриваются в том числе возможные меры господдержки и случаи их применения. В «Сбере» подчеркнули, что обсуждаемые меры позволят повысить удобство и безопасность взаимодействия пользователей и поставщиков с цифровыми платформами. В VK (бывший Mail.ru Group) считают, что действующего законодательства достаточно для недопущения потенциальных недобросовестных практик. Особенно важные области обсуждения — правила оборота персональных данных и поддержка отечественных экосистем при выходе на международные рынки, считают в ВСК.

Защита отечественных игроков, безопасность персональных данных, контроль за подписками — сферы, которые регуляторы выделяют как основные с точки зрения контроля за экосистемами и цифровыми платформами, подчеркнул руководитель направления исследований финансового центра «Сколоково-РЭШ» Егор Кривошея. Он отметил, что в России экосистемы отличаются большой ролью финансовых компаний, поэтому главными акторами в регулировании будут ЦБ и Минцифры.

25.11.2021 18:55

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Правительство выделило еще 498 млн рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП
Бизнес предупредил о росте цен на аренду жилья из-за новой системы Минстроя
Авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов в 2022 году
ИП с инвалидностью получат статус социального предприятия